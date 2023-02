Apple stellt neue Car-Keys-App zum Download bereit

Statt physische Autoschlüssel mit sich herumzutragen, sollen iPhone-Anwender ihre Fahrzeugschlüssel fortan in der Wallet-App des iPhones sichern und den eigenen Wagen dann schlicht mit Hilfe des Apple-Smartphones öffnen können.

Die Idee, die wir seit den ersten BMW-Veröffentlichungen im Jahr 2020 unter der Bezeichnung „Car Keys“ kennen, nimmt langsam aber sicher Gestalt an und wird sich, wie vor ihr auch die Unterstützung für CarPlay, gemächlich aber kontinuierliche am Markt verbreiten und hier für eine tief in das iPhone-Betriebssystem integrierte Zugangskontrolle sorgen.

Für Smart-Locks an Wohnungstüren stellt Apple den Home Key zur Verfügung. Im Hotelbereich ist Apple mit dem Room Key vertreten. Fahrzeuge sollen fortan mit einem virtuellen Car Key geöffnet werden können.

Car-Keys-App zum Download

Damit die Entwicklungsabteilungen der Autobauer ihre Modelle für den neuen Standard vorbereiten können, bietet Apple jetzt eine neue Car-Keys-App zum Download im App Store an, die allerdings nur laden kann, wer über den direkten Link in Appels Software-Kaufhaus verfügt.

Tests für Entwickler

Den Download selbst könnt ihr euch allerdings sparen, da die Anwendung nur in Kombination mit autorisierten Entwickler-Accounts genutzt werden kann. Hier setzt Apple zwingend die Teilnahme am MFi-Programm für Zubehör-Anbieter voraus.

Den Bildschirmfotos des App Stores nach zu urteilen bietet die iPhone-App unterschiedliche Test-Szenarien an, mit denen sich bereits vorgenommene Implementierungen prüfen lassen und scheint Schritt für Schritt durch vorgegebene Test-Szenarien zu führen.

Apple selbst hat die Car Keys erstmals im Rahmen der WWDC-Entwicklerkonferenz im Jahr 2020 präsentiert. Auf der zugehörigen Seite bietet Apple das 20-minütige Hintergrund-Video, das sich in erster Linie an interessierte Fahrzeughersteller richtet, nach wie vor zum Download an.