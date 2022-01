Im Video: Hotelschlüssel in der iPhone-Wallet

Wer im Zusammenhang mit dem damit verbundenen Komfortgewinn Sicherheitsängste hat, kann den sogenannten Expressmodus in den iOS-Einstellungen im Bereich „Wallet & Apple Pay“ auch deaktivieren. Dann muss das iPhone stets entsperrt werden, wenn man den digitalen Schlüssel verwenden will.

Vergangenen Monat hat die Hotelkette Hyatt angekündigt , branchenweit als erstes Unternehmen die Möglichkeit anzubieten, seinen digitalen Zimmerschlüssel in der Apple Wallet abzulegen. Apple hatte diese Option gemeinsam mit der Möglichkeit, seinen Haustürschlüssel oder die Zugangsberechtigung zum Arbeitsplatz im Zusammenhang mit entsprechenden Türschlössern in der Wallet vorzuhalten, vergangenen Sommer auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt.

Insert

You are going to send email to