Das sind IKEAs Sommer-Neuheiten: Lautsprecher, Lampen, Sensoren

Über den neuen Luftqualitätssensor VINDSTYRKA konnte ifun.de im Januar zuerst berichten . Jetzt steht fest: Der neue Smart-Home-Sensor, der sich mit dem DIRIGERA-Hub verbinden lässt und seine Werte an IKEAs Home Smart-App weitergibt, wird im zweiten Quartal an den Start gehen. Im aktuellen Launch Book präsentiert IKEA den VINDSTYRKA nun erstmals offiziell auf Seite 19.

Unter der Überschrift SAMMANLÄNKAD wird IKEA in Kooperation mit Little Sun kabel­lose, solarbetriebenen Leuchten anbieten, die tagsüber Solarenergie speichern und diese dann als portable Lichtspender wieder zur Verfügung stellen.

