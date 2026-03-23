Apple soll Halide-Übernahme geprüft haben: Gründer im Rechtsstreit

Apple hat im vergangenen Jahr offenbar über eine Übernahme des App-Studios Lux nachgedacht. Das Unternehmen entwickelt mit Halide, Spectre und Kino Anwendungen, die iPhone-Nutzern deutlich mehr Kontrolle über Kameraeinstellungen bieten als die vorinstallierte Foto-App Apples.

Die Überlegungen stehen im Zusammenhang mit einer breiteren Strategie. Künftige iPhone-Modelle sollen bei einzelnen Funktionen stärker an professionelle Kameras heranreichen. Damit wächst auch der Anspruch an die Software. Die integrierte Kamera-Anwendung bietet bislang vor allem grundlegende Funktionen, während Drittanbieter-Apps gezielt auf manuelle Eingriffe setzen.

Eine Übernahme hätte Apple den direkten Zugriff auf entsprechende Technologien und Bedienkonzepte ermöglicht. Die Gespräche mit Lux Optics fanden nach Angaben des Fachmagazins The Information im Sommer 2025 statt, wurden jedoch ohne Ergebnis beendet. Intern ging man offenbar davon aus, dass sich der Unternehmenswert durch weitere Updates steigern könnte.

Wie ifun.de im Januar berichtete, wechselte Halide-Mitgründer Sebastiaan de With Anfang des Jahres überraschen in Apples Designteam. Der Entwickler gilt als Spezialist für Benutzeroberflächen, die komplexe Kameratechnik verständlich zugänglich machen.

Streit unter Gründern eskaliert

Kurz nach dem Ende der Übernahmegespräche kam es zu einem Konflikt innerhalb von Lux Optics. Geschäftsführer Ben Sandofsky wirft seinem Mitgründer de With vor, Unternehmensgelder für private Zwecke genutzt und vertrauliche Inhalte weitergegeben zu haben. Die Vorwürfe sind Gegenstand einer Klage in Kalifornien.

De With weist die Anschuldigungen zurück. Seine Anwälte erklären, es habe keine Weitergabe von geistigem Eigentum gegeben. Vielmehr stehe die Klage im Zusammenhang mit internen Auseinandersetzungen über die Finanzführung des Unternehmens. Apple selbst ist nicht Teil des Verfahrens.

Mit dem Abgang eines zentralen Gestalters und den aktuellen Auseinandersetzungen im Unternehmen dürfte sich auch die Zukunft der Anwendungen Halide, Kino und Spectre verändern. Beobachter gehen davon aus, dass die Entwicklung nicht mehr mit der bisherigen Intensität fortgeführt werden kann und die Projekte perspektivisch an Bedeutung verlieren werden.