Halide-Mitgründer Sebastiaan de With wechselt zu Apple

Der Designer und Entwickler Sebastiaan de With ist Teil des Design-Teams von Apple geworden. De With zählt zu den prägenden Köpfen hinter der iPhone-Kamera-App Halide und ist in der Apple-Community seit Jahren präsent.

Some big personal news: I’ve joined the Design Team at Apple. So excited to work with the very best team in the world on my favorite products. ✌️ pic.twitter.com/9gzU4ziIJ7 — Sebastiaan de With (@sdw) January 28, 2026

Mit dem Wechsel kehrt de With zu Apple zurück und kehrt den eigenen Projekten, zu den neben Halide auch Spectre und Kino zählen, vorerst den Rücken.

De With gilt als Entwickler mit starkem Fokus auf Gestaltung und Bedienkonzepte. Seine Arbeiten beschäftigen sich häufig mit der Frage, wie komplexe Kameratechnik auf dem iPhone für Nutzer verständlich und kontrollierbar bleibt. Diese Perspektive prägte auch die preisgekrönte Kamera-App Halide, die ihren Anwendern zusätzliche manuelle Eingriffe ermöglicht.

Sebastiaan de With bei einem Video-Interview im Anschluss an die WWDC 2025

Rückkehr zu Apple mit Designfokus

Die Personalie fällt in eine Phase, in der sich Apples Designorganisation neu sortiert. In den vergangenen Jahren gab es mehrere personelle Veränderungen an zentralen Stellen. Zuletzt verließ sogar der langjährige Software-Designchef Alan Dye das Unternehmen. Zugleich wurden Zuständigkeiten zwischen Hard- und Software-Design enger zusammengeführt.

De Withs Rückkehr passt in dieses Bild. Als Entwickler mit Erfahrung sowohl in Softwaregestaltung als auch in der praktischen Umsetzung könnte er in Bereichen arbeiten, in denen Nutzeroberflächen, Kameratechnik und Systemfunktionen zusammenkommen.

Halide bleibt eigenständig

Mit dem Wechsel stellt sich auch die Frage nach der Zukunft von Halide und dem dahinterstehenden Entwicklerstudio Lux. Nach Angaben des Unternehmens bleibt die App vorerst unabhängig. Die Weiterentwicklung soll fortgesetzt werden. Lux betont, dass De Withs Rolle bei Apple keinen Einfluss auf den Fortbestand der App habe.

Für Nutzer bleibt zunächst offen, an welchen Produkten oder Systemfunktionen sich de Withs Handschrift künftig zeigen wird.