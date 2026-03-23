Doku-Tipp: Wie Alltags-Apps Bewegungsprofile möglich machen

Viele Smartphone-Nutzer wissen, dass Apps Standortdaten abfragen. Weniger bekannt ist, was danach mit diesen Informationen geschieht. Die ARTE-Dokumentation „Gefährliche Apps. Im Netz der Datenhändler“ zeichnet nach, wie aus unscheinbaren Freigaben ein globales Geschäft mit hochsensiblen Bewegungsdaten entsteht.

Im Mittelpunkt steht eine internationale Recherche von Bayerischem Rundfunk, netzpolitik.org, Le Monde und weiteren Partnermedien, die rund zehn Milliarden Standortpunkte ausgewertet haben.

Die Sendung zeigt, wie sich aus vermeintlich anonymen Datensätzen reale Personen ableiten lassen. Schon die Kombination aus Wohnort und Arbeitsplatz kann ausreichen, um einzelne Nutzer zu identifizieren. Damit werden nicht nur Alltagswege sichtbar, sondern auch Besuche in Kliniken, politische Aktivitäten oder Aufenthalte an besonders sensiblen Orten. Die Dokumentation macht deutlich, dass sich diese Datenspuren nicht auf einige wenige Spezialfälle beschränken, sondern aus ganz gewöhnlichen Anwendungen stammen können, etwa aus Wetter-Apps, Shopping-Angeboten oder Spielen.

Datenschutzfragen und reale Sicherheitsrisiken

Besonders eindrücklich ist die Doku dort, wo sie die Folgen der Datensammlung konkret macht. Sie begleitet eine ägyptische Exiljournalistin in Berlin, die sich verfolgt fühlt und vermutet, dass ihr Handy zu ihrer Ortung beiträgt. Zudem zeigt die Recherche, dass auch Mitarbeiter von EU-Institutionen, Soldaten und mutmaßlich Geheimdienstangehörige in den Datensätzen auftauchen.

Die ARTE-Doku verknüpft diese Fälle mit der Werbeindustrie, in der Standortdaten seit Jahren als wertvolle Handelsware gelten. Eigentlich sollen sie dabei helfen, Werbung genauer auszuspielen. Doch die Recherche zeigt, dass die Daten in einem schwer durchschaubaren Netzwerk aus App-Anbietern, Werbefirmen und Datenhändlern weitergereicht werden.

Interessant ist auch der Blick auf Europa. Zwar gelten hier strengere Datenschutzregeln als in den USA, doch die Doku unterstreicht, dass der Handel mit sensiblen Standortdaten dennoch stattfindet. Damit beschreibt ARTE kein fernes Problem, sondern ein System, das auch Nutzer in Deutschland direkt betrifft.