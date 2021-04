CS Musicplayer ergänzt Listendarstellung um Favoritenanzeige

Der Cs Musicplayer von Mike Clay kommt mit einer netten Neuerung. Benutzer der App können über den Listen für Interpreten, Alben und dergleichen jetzt jeweils ausgewählte Inhalte zum Direktzugriff platzieren.

Die Verknüpfungen erinnern ein wenig an die von Apple mit iOS 14 in der Nachrichten-App eingeführte Option zum Anpinnen von einzelnen Chats. Auch im CS-Player zeigt sich die neue Option, wenn man einen Listeneintrag gedrückt hält, um das zugehörige Kontextmenü zu öffnen.

Mit dem Befehl „Verknüpfung“ erstellen wird das ausgewählte Objekt dauerhaft oberhalb der aktuellen CS-Liste platziert. Auf gleiche Weise lässt sich ein auf diese Weise angepinnter Favorit auch wieder entfernen.

Der CS-Player ist Ende vergangenen Jahres umfangreich überarbeitet in Version 6.0 erschienen. Die nun erwähnte Neuerung hält mit der neu veröffentlichten Version 6.3 der App Einzug. Der CS Musicplayer ist zum Preis von 3,99 Euro erhältlich. Wer sich darüber hinaus erkenntlich zeigen will, hat die Möglichkeit, dem Entwickler per In-App-Kauf ein Trinkgeld zu spendieren.