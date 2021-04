Echo Buds: Amazons AirPods-Alternative kommt in Generation 2

Amazon hat seine Echo Buds überarbeitet. Die vollständig kabellosen Bluetooth-Ohrhörer kommen in der zweiten Generation kleiner, leichter und dem Hersteller zufolge auch mit verbessertem Klang. In Deutschland scheint eine Markteinführung allerdings weiterhin nicht geplant.

Die erste Generation der Echo Buds ist Ende 2019 in den Handel gekommen. Mit dem jetzt vorgestellten Update kündigt Amazon eine verbesserte Version der Ohrhörer an, die wahlweise nur über USB-C aufladbar oder mit zusätzlicher Qi-Option kommen.

Die Echo Buds 2 sind im Vergleich zur Vorversion nochmal um 20 Prozent geschrumpft und wirken deutlich kompakter als Apples AirPods. Das in Schwarz oder Weiß erhältliche Gehäuse ist nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt. Im Zusammenspiel mit der Funktion zur aktiven Geräuschunterdrückung zeigt sich ein auch von den AirPods Pro bekanntes Feature. Die Ohrhörer lassen sich per App auf optimale Passform testen, im Lieferumfang sind damit verbunden auch vier verschiedene Ohreinsätze enthalten. Die Bedienung der Ohrhörer kann wahlweise über eine berührungsempfindliche Fläche oder per Alexa-Sprachsteuerung erfolgen.

Amazon bietet die Echo Buds in der zweiten Generation regulär für 119,99 Euro zur kabelgebundenen Ladung oder für 139,99 Euro mit Qi-Option an. Im Rahmen einer Einführungsaktion wurden diese Preise vorübergehend um jeweils 20 Euro gesenkt. Die Auslieferung in den USA soll von Mai an erfolgen.