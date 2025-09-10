Apple: Satellitenkommunikation bleibt erstmal kostenlos

Apple hat die Möglichkeit zur kostenlosen Nutzung der Satellitenfunktionen für Besitzer eines iPhone 14 und iPhone 15 um ein weiteres Jahr verlängert. Die Meldung dürfte kaum jemand überraschen. Selbst wenn Apple ursprünglich geplant hatte, die Möglichkeit zur Kommunikation über eine Satellitenverbindung an ein Abonnement zu knüpfen, erscheint eine Umsetzung dieses Vorhabens wenig realistisch. Dabei stellt sich nicht nur die Frage, was Nutzer bereit wären, hierfür zu bezahlen, sondern auch, wie Apple ein solches Abo marketingtechnisch verpackt. Besondere Sicherheitsfunktionen werden im Zusammenhang mit Apple-Geräten in der Regel als Standard beworben.

Apple bietet die Funktion „Notruf SOS über Satellit“ seit Ende 2022 in Deutschland an. Damals wurde die kostenlose Laufzeit zunächst mit einem Jahr kalkuliert. Vor Ablauf dieser Frist hat Apple das kostenlose Angebot dann bis Ende 2025 verlängert und auch das mittlerweile verfügbare iPhone 15 eingeschlossen.

Jetzt auch in der Apple Watch

Inzwischen verfügen ja nicht nur sämtliche seither vorgestellten iPhone-Modelle über Funktionen zur Satellitenkommunikation, sondern Apple bietet mit der Apple Watch Ultra 3 erstmals auch ein Modell seiner Smartwatch an, mit dem man auch ohne iPhone oder Mobilfunkverbindung einen Notruf über Satellit absetzen und seinen aktuellen Standort teilen kann.

Es dürfte das Apple-Management ärgern, dass Google und Garmin der neuen Apple Watch Ultra hier den Rang abgelaufen haben. Google hat bereits im vergangenen Monat die Pixel Watch 4 mit Satelliten-Notruf vorgestellt und erst vor wenigen Tagen hat Garmin seine Premium-Smartwatch fenix 8 Pro mit einer entsprechende Funktion präsentiert.

Auch Standort über Satellit senden

Bei Apple ist es allerdings über Notrufe hinaus möglich, in eingeschränktem Maß auch mit seinen Kontakten über die Satellitenverbindung zu „kommunizieren“. Mithilfe von „Wo ist?“ kann man seinen aktuellen Standort einmal alle 15 Minuten an Kontakten senden, die zuvor zur „Wo ist?“-App hinzugefügt wurden.

Unbefristet wird die Satellitenfunktion aber auch bei den neuen Apple-Geräten nicht angeboten. Apple garantiert die kostenlose Nutzung lediglich über zwei Jahre hinweg.