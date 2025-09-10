Für jeweils 69 Euro
Neues Apple-Zubehör: Funktionsgewebe-Hüllen und Schulterriemen
Im Schatten der Vorstellung der neuen iPhone- und Apple-Watch-Modelle ist das passend dazu von Apple vorgestellte Zubehör ein wenig kurz gekommen. Zu erwähnen gibt es hier nicht nur die neuen Hüllen aus Funktionsgewebe, sondern auch die Möglichkeit, sich das iPhone mit einem von Apple angebotenen Riemen über die Schulter zu hängen.
Funktionsgewebe statt Feingewebe
Mit einem neuen Material namens Funktionsgewebe hofft Apple die Wünsche seiner Kunden nun besser zu erfüllen als dies mit dem vor einem Jahr aus dem Programm genommenen Feingewebe gelang. Der Begriff beschreibt einen technischen Stoff, der mithilfe von mehrfarbigen Garnen produziert wird, wodurch eine strukturierte Oberfläche mit besonderer Farbtiefe entsteht. Eine zusätzliche Beschichtung schützt das Material Apple zufolge vor Kratzern und Flecken. Dieses Case wird in fünf Farben erhältlich sein: Schwarz, Blau, Violett, Siena und Grün.
Apple bietet seine ersten Hüllen aus Funktionsgewebe zum Preis von 69 Euro für das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max in den Farben Blau, Violett, Siena, Grün und Schwarz an.
Darüber hinaus bietet Apple auch wieder passende Silikon-Hüllen für die neuen iPhone-Modelle sowie darüber hinaus einen speziellen Schutz-Bumper für das iPhone Air an.
Crossbody Band: Schulterriemen für das iPhone
Eine Premiere mit Blick auf das iPhone ist das ebenfalls zum Preis von 69 Euro erhältliche sogenannte Crossbody Band.
Der neue Trageriemen lässt sich mit den Funktionsgewebe-Hüllen, Apples Silikon-Hüllen für die neuen Modelle und dem Bumper für das iPhone Air kombinieren, sodass man sein iPhone freihändig über der Schulter tragen kann. Die Länge lässt sich mithilfe eines Edelstahlmechanismus und flexibler Magnete anpassen. Das Band wird Apple zufolge aus zu 100 Prozent recycelten Garnen gefertigt und ist in zehn Farben erhältlich: Schwarz, Hellgrau, Blau, Hellblau, Violett, Siena, Grün, Neongelb, Mandel und Orange.
Apples neues iPhone-Zubehör lässt sich bereits jetzt bestellen.
Das mit den Riemen sieht total praktisch aus. Bislang muss man da immer die Hülle wechseln.
Würde das gerne mal im Detail sehen.
138 Euro für ein recyceltes Band und eine Stoffhülle. Nicht schlecht Herr Cook. O.o
Ich empfehle ergänzend eine Folie für 39,90€ und eine 30 W Ladegerät für 45€. Die AirPods sind auch praktisch.
Gibt’s bald ja China für Apple und Ei
Hast du dich erst heute mit der Preisgestaltung von Apple auseinandergesetzt?
Was führst du für ein auto?
Bei Frauen verstehe ich das ja, da die Modeindustrie ihnen seit Jahrzehnten echte Hosentaschen konsequent verweigert. Total absurd.
Aber die Modeindustrie gibt doch zumindest Männern Taschen in den Hosen, die groß genug sind. Warum wirbt dann Apple hier mit männlichen Models?
Diversität lautet hier mit aller Wahrscheinlichkeit das Stichwort. Ich finde es auch etwas merkwürdig, kann es aber durchaus verstehen, wenn ich mir so meinen Tascheninhalt anschaue.
Jeder kann doch tragen, was er möchte, ich jedenfalls finde es auch albern.
Weil das in der Realität egal ist wer was trägt. Auch welche Farben. Leben und leben lassen.
Es ist doch auch kostenlose Werbung für Apple wenn du dein iPhone an deinem Körper baumeln hast anstatt es in der Hosentasche zu verstecken.
Wozu gibt es denn Handtäschchen für m/w/d?
Ich brauche bei Events oft das Smartphone, habe aber auch Portemonnaie, Ausweise, zweites Handy, Eventkram etc dabei.
Wenn es zu warm für Sakko ist wäre das ein Gamechanger
Je nach dem wie oft das Telefon benutzt wird, ist es doch super nervig alle 3sek das Ding aus der Hosentasche zu holen. Und auch passende Männerhosen haben keine übergroße Taschen. Ja, die meisten, vor allem deutsche Männer, haben keine Ahnung von Mode und tragen schlecht sitzende und zu große Hosen. Da geht auch ne große Tasche, weil sieht eh murks aus. Aber ne passende Hose und ein dickes 17pro trägt halt auf und sieht auch so semi aus.
… und in anderen Ländern ist das ganz normal
Stichwort Balkantäschchen….. :-)
Habe beides bestellt, finde es irgendwie total praktisch. Auch geil wenn man im Restaurant arbeitet und dann nicht ständig das iPhone aus der Hose holen muss, wenn jemand was bestellen will. Cool, dass es das nun auch in hochwertig gibt! :)
Stark Apple, Ihr habt einen erwischt, der glaubt, dass wenn ein Markenname, bzw. Euer Markenname draufsteht, es für hochwertig gehalten wird.
Würd ja gern eine Quelle für meine Behauptung hinterlegen, dass auch Designer-Tshirts an denselben Maschinen, mit denselben Materialien hergestellt werden wie die Kik-Tshirts, aber die schiere Menge an Quellen, lässt mich vermuten, dass das eigentlich Allgemeinbildung darstellt.
Und das Apple, gerade im Zubehörbereich sicher nicht immer höchste Qualität liefert, kann man hier in den Kommentaren auch jedes Mal nachlesen…
„Jemand hat Freude an einem Produkt und der Marke, aber ich muss mich aufblähen und mich darüber aufregen, dass die Person sich darüber freut“
Das liegt nicht an der Maschine, sondern an der Faserndichte. Und Überraschung, Maschinen kann man dahingehend einstellen. Baumwolle ist Baumwolle. Leute wie du, die den Mister Smarty-Pants raushängen lassen, aber keinen Plan haben, sind einfach nervig.
Achja. Die Kommentare die ja absolut nie übertreiben. Immer die beste Quelle. Vor allem wenn Mike oder Tiberitum oder Hessenbabbler steht. Sind ja Android Nutzer und die wissen bestens Bescheid über Apple. Hahaha
Ja du hast total recht. Sorry! Dacia ist ja auch wie Mercedes, hat beides vier Reifen und ein Lenkrad. Wurde beides aus Metall hergestellt und rollt mit Gummi durch die Straßen.
Oder die Dosen-Ravioli schmeckt genau so gut wie die frisch gekochte Pasta von Luigi… sind ja beides Nudeln mit Soße.
Entschuldige bitte, dass ich das nicht bedacht habe.
@mike have fun. Lass dich nicht unterkriegen von Leuten die schlechte Laune haben. :)
Die Preise sind echt Unverschämt !
Nix da, die können ihren Mist gerne behalten …
ich mach das so wie immer…
Für circa 60 € gibt’s eine Hülle aus Aramid/Carbon.
Und vorne ein Panzerglas drauf.
Auf die Art schütze ich schon seit Ewigkeiten meine neuen iPhones.
Und die Dinger sehen nach Jahren immer noch aus wie Neu
Naja, Geschmacksache halt. Ich finde, es gibt nichts Hässlicheres als Aramid oder Carbon, und ich würde niemals so eine Hülle verwenden. So hat eben jeder andere Vorstellungen. Aber ja, beim Preis gebe ich dir recht, da verlangt Apple beim Zubehör schon ordentlich. Statt so einen Riemen für 70 € zu kaufen, würde ich mir lieber für ein paar Euro Paracord, Ösenhaken und Schrumpfschläuche kaufen und mir selbst etwas basteln.
Das sieht dann bestimmt besser aus haha
Sehen sie auch ohne Hülle…
Natürlich sehen sie aus wie neu, wenn du sie komplett verpackst.
das beste ist doch – alle Cases haben jetzt die Vorbereitung für Slings oder Handschlaufen,
da macht man zB eine PeakDesign Aufnahme dran und kann bei Bedarf auf Kamera Schulterriemen oder Handschlaufe, alternativ von CRope, dranbauen
69 € bloß?
Wird nicht mehr wert sein…. ;)
Dann doch lieber das Hermés Armband für 475€.
Gibts Infos darüber ob diese Hüllen auch für Vorgängermodelle verfügbar sein werden?
Natürlich nicht… nur für die neuen.
Eigentlich 1+ aber wegen meckern 5- ===== 5-
Der Schulterriemen ist der Knaller. Verkaufspreis 69 €! Ob die Produktion in China oder Indien wohl einen Euro kostet oder doch eher weniger?
Ich würde einen Schulterhalfter bevorzugen. Dann kann man auch einen Anzug tragen ohne die Taschen zu verbeulen…