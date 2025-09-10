Neues Apple-Zubehör: Funktionsgewebe-Hüllen und Schulterriemen

Im Schatten der Vorstellung der neuen iPhone- und Apple-Watch-Modelle ist das passend dazu von Apple vorgestellte Zubehör ein wenig kurz gekommen. Zu erwähnen gibt es hier nicht nur die neuen Hüllen aus Funktionsgewebe, sondern auch die Möglichkeit, sich das iPhone mit einem von Apple angebotenen Riemen über die Schulter zu hängen.

Funktionsgewebe statt Feingewebe

Mit einem neuen Material namens Funktionsgewebe hofft Apple die Wünsche seiner Kunden nun besser zu erfüllen als dies mit dem vor einem Jahr aus dem Programm genommenen Feingewebe gelang. Der Begriff beschreibt einen technischen Stoff, der mithilfe von mehrfarbigen Garnen produziert wird, wodurch eine strukturierte Oberfläche mit besonderer Farbtiefe entsteht. Eine zusätzliche Beschichtung schützt das Material Apple zufolge vor Kratzern und Flecken. Dieses Case wird in fünf Farben erhältlich sein: Schwarz, Blau, Violett, Siena und Grün.

Apple bietet seine ersten Hüllen aus Funktionsgewebe zum Preis von 69 Euro für das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max in den Farben Blau, Violett, Siena, Grün und Schwarz an.

Darüber hinaus bietet Apple auch wieder passende Silikon-Hüllen für die neuen iPhone-Modelle sowie darüber hinaus einen speziellen Schutz-Bumper für das iPhone Air an.

Crossbody Band: Schulterriemen für das iPhone

Eine Premiere mit Blick auf das iPhone ist das ebenfalls zum Preis von 69 Euro erhältliche sogenannte Crossbody Band.

Der neue Trageriemen lässt sich mit den Funktionsgewebe-Hüllen, Apples Silikon-Hüllen für die neuen Modelle und dem Bumper für das iPhone Air kombinieren, sodass man sein iPhone freihändig über der Schulter tragen kann. Die Länge lässt sich mithilfe eines Edelstahlmechanismus und flexibler Magnete anpassen. Das Band wird Apple zufolge aus zu 100 Prozent recycelten Garnen gefertigt und ist in zehn Farben erhältlich: Schwarz, Hellgrau, Blau, Hellblau, Violett, Siena, Grün, Neongelb, Mandel und Orange.

Apples neues iPhone-Zubehör lässt sich bereits jetzt bestellen.