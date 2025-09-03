Garmin fenix 8 Pro: Üppiger Leistungsumfang und stolzer Preis

Garmin hat eine neue Generation seiner Multisport-Smartwatch-Serie fenix vorgestellt. Neben dem Standardmodell fenix 8 Pro hat der Hersteller mit der fenix 8 Pro MicroLED jetzt die erste Smartwatch im Programm, die über einen MicroLED-Bildschirm verfügt. Das 1,4 Zoll große Display soll mit bis zu 4.500 Nits Helligkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar sein.

Die Uhren der fenix-8-Pro-Reihe setzen zudem auf die inReach-Technologie von Garmin. Damit sollen Nutzer auch ohne Mobiltelefon per Satelliten- oder LTE-Verbindung kommunizieren können. Voraussetzung dafür, dass man sein Smartphone in die Schublade legen kann, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo zu Monatspreisen ab 9,99 Euro. Neben dem Austausch von Textnachrichten und Standortmeldungen lassen sich auf diesem Weg auch Sprachfunktionen wie Telefonate oder kurze Sprachnachrichten nutzen.

Notfall-SOS direkt von der Uhr

Im Notfall kann man auch direkt über die neuen fenix-Geräte ein SOS-Signal absetzen. Als erste Smartwatch mit dieser Funktion haben wir bereits in der vergangenen Woche die neue Google Pixel Watch 4 vorgestellt.

Bei den fenix-Modellen handelt es sich um die Premium-Modelle im Sortiment von Garmin. Dementsprechend hochwertig sind die Geräte dann auch ausgestattet. Die neuen Modelle verfügen über Lünetten aus Titan, Saphirglas und wasserdichte Bedienelemente. In Verbindung mit integrierten Sensoren wie einem Herzfrequenzmesser, Kompass und Höhenmesser unterstützen die Uhren vielfältige Navigations-, Gesundheits- und Fitnessfunktionen.

Zwischen 1.200 und 2.000 Euro

Das Standardmodell der fenix 8 Pro ist mit einem AMOLED-Display ausgestattet und in den Größen 47 Millimeter und 51 Millimeter zu Preisen ab 1.199 Euro erhältlich. Die Akkulaufzeit wird hier mit bis zu 27 Tagen angegeben. Wer das vom Display hochwertige MicroLED-Modell will, muss nicht nur tiefer in die Tasche greifen, sondern sich auch mit einer kürzeren Akkulaufzeit abfinden. Hier wird eine maximale Laufzeit von zehn Tagen angegeben und der Verkaufspreis liegt bei 1.999 Euro.