Google Pixel Watch 4: Nutzer können Akku selbst tauschen

Google hat in der vergangenen Woche nicht nur neue Versionen seiner Pixel-Telefone präsentiert, sondern mit der Pixel Watch 4 auch ein neues Modell seiner Smartwatch vorgestellt. Zu den bemerkenswertesten Neuerungen zählt dabei aus unserer Sicht die Möglichkeit, den Akku der Pixel Watch 4 selbst auszutauschen.

Die Möglichkeit zur Selbstreparatur werden wir sicherlich auch bei einer der nächsten Generationen der Apple Watch zu sehen bekommen. Derzeit klammern die „Recht auf Reparatur“ genannten, in der EU und weiteren Ländern beschlossenen Richtlinien für Selbstreparatur diese Produktkategorie nicht aus. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die bereits für Smartphones und Tablets gültigen Gesetze früher oder später auch kleinere Geräte wie Smartwatches einbeziehen.

Aufschrauben und Akku wechseln

Bei der Pixel Watch 4 kann man als Nutzer neben dem Akku auch das Display selbst tauschen. Möglich wird dies, weil Google darauf verzichtet, die Bauteile zu verkleben. Die untere Abdeckung der Uhr wird stattdessen mithilfe von Torx-Schrauben fixiert, die sich ohne Spezialwerkzeug lösen und nach Abschluss der Reparatur wieder festziehen lassen.

Die Uhr ist trotz ihrer einfachen Reparierbarkeit wasserbeständig und wurde laut Google für die Nutzung in seichtem Wasser entwickelt, kann aber auch bis zu einer Tiefe von 50 Metern verwendet werden. Die Apple Watch ist nach dem gleichen Standard zertifiziert, lediglich die Apple Watch Ultra ist auch für die Verwendung in größeren Wassertiefen geeignet.

Satelliten-Notruf und großes Fitness-Update

Abgesehen von diesem großen Schritt in Sachen Reparierbarkeit hat Google die Pixel Watch 4 auch sonst in zahlreichen Bereichen verbessert. Das Display ist mit 3.000 Nits noch etwas heller als die Apple Watch Series 10 und setzt auf eine neuartige gewölbte Bildschirmform. Neben schnellerem Prozessor und längerer Akkulaufzeit kann die Pixel Watch 4 bei fehlendem Mobilfunknetz einen Notruf über eine Satellitenverbindung abzusetzen. Bei Apple ist dies bislang nur mit dem iPhone möglich.

Darüber hinaus hat Google die Gesundheits- und Fitnessfunktionen der Pixel Watch 4 umfassend erweitert. Beispielsweise unterstützt die Uhr jetzt mehr als 50 Trainingsmodi, ermöglicht eine exaktere Routenaufzeichnung mithilfe von Zweifrequenz-GPS.

Die Pixel Watch 4 kommt am 9. Oktober zu Preisen zwischen 399 Euro und 549 Euro in den Handel.

