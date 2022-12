Notruf SOS über Satellit: Ab heute (2 Jahre kostenlos) in Deutschland

Wie angekündigt steht Apples neue Notfall-Funktion „Notruf SOS über Satellit“ ab heute auch Nutzern in Deutschland zur Verfügung, die ein iPhone 14 besitzen und in Regionen ohne Mobilfunkversorgung die Rettungsdienste verständigen müssen.

Wenn WLAN und Mobilfunk fehlen: Notruf per Satellit

Nachdem „Notruf SOS über Satellit“ zuerst in den Vereinigten Staaten angeboten wurde, steht die Funktion mit dem heutigen Dienstag auch in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien und in Irland zur Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung des Satelliten-Notrufs ist ein iPhone 14 und das vollständige Fehlen von WLAN und Mobilfunkanbindung, wenn ein Notruf abgesetzt werden soll.

Im Ernstfall baut Apples „Notruf SOS über Satellit“ den Kontakt mit von Apple ausgebildeten Notfall-Mitarbeitern aus, die sich um die ersten Datenaufnahme und den anschließenden Kontakt mit den Rettungskräften kümmern.

Übermittelt Standort und Notfall-Informationen

Notruf SOS, Notfallpass, Notfallkontakte und Wo ist?

Laut Apple sind die Systemfunktionen Notruf SOS, Notfallpass, Notfallkontakte und Wo ist? elementar für die neue Notfall-Funktion „Notruf SOS über Satellit“ und sollten von Anwendern auf Aktualität und Richtigkeit hin geprüft werden.

Zum Aktivieren der Notfall-Funktion müssen Anwender Lediglich Seitentaste und Lautstärketaste gleichzeitig gedrückt halten. Ist keine Mobilfunk- oder WLAN-Empfang verfügbar wird der Satelliten-Notruf automatisch angeboten. Eine Handvoll kurzer Fragen bringen die wichtigsten Eckdaten in Erkenntnis, dann erfolgt der Verbindungsaufbau zu Apples Satelliten.

Apples Fragenkatalog erfragt im Notfall wichtige Informationen

Kann auch den Standort senden

Zudem können Besitzer des iPhone 14 die neue Satelliten-Funktion nutzen, um Freunde Und Familie den aktuellen Aufenthaltsort mit Hilfe der „Wo ist?“-Applikation zukommen zu lassen. Auch diese nutzt bei fehlendem Mobilfunk- oder WLAN-Empfang die neue Option.

Apple stellt „Notruf SOS über Satellit“ ab heute für zwei Jahre kostenlos zur Verfügung, wie teuer der Dienst anschließend sein wird ist unklar. Apple erklärt zudem: