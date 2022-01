Apple repariert HomePod-Siri und Feiertagskalender

Dass sich Apple für die Fehlerbehebung drei Wochen Zeit gelassen hat, dürfte in erster Linie auch damit zusammenhängen, dass die Probleme ausschließlich auf deutschsprachigen Systemen aufgetreten sind. Wenngleich der Fehler bereits von Beginn an beim Apple Support gemeldet wurde, muss man leider davon ausgehen, dass die lokale Begrenzung für eine untergeordnete Einstufung gesorgt hat.

Das Fehlverhalten kam allem Anschein nach mit dem Update der HomePod-Software auf Version 15.2 Mitte Dezember. In der Folge reagierte Siri auf bestimmte Befehle mit Fehlermeldungen oder falschen, beziehungsweise nicht nachvollziehbaren Antworten. Fragen wie „Hey Siri, wo ist mein iPhone“ wurden mit Kommentaren wie „Entschuldige, ich habe ein Verbindungsproblem“ quittiert. Der Versuch, per Sprachsteuerung eine Erinnerung anzulegen oder einen Kurzbefehl auszuführen, wurde unverrichteter Dinge und mit teils wirren Antworten abgebrochen.

Insert

You are going to send email to