Deutsche Feiertage 2022: Apple verschläft Kalender-Aktualisierung

Wählt in der Kalender-App dazu: Kalender > Hinzufügen > Kalenderabonnement hinzufügen. Mit Dank an Achim!

Hier bietet sich der Abstecher zu den Online-Kalendern der Webseite feiertage-deutschland.de an. Der hier aktive Anbieter stellt euch ein Kalenderabo mit allen deutschen Feiertagen bis 2035 zur Verfügung, dass sich mit Hilfe der offerierten .ics-Kalenderdatei direkt abonnieren lässt. Das Kalender-Abo wird über Apples iCloud synchronisiert und lässt sich so auf allen Geräte, die der eigenen Apple-ID zugeordnet sind, einblenden.

Bis Apple hier nachgereicht hat, was vielen Anwendern die Urlaubsplanung erleichtern dürfte, lassen sich alternative Feiertags-Kalender glücklicherweise in Eigenregie abonnieren. Wie wir auf ifun.de erst im Dezember erklärt haben , ist für neue Kalender-Abos inzwischen auch kein Umweg mehr über den Mac nötig – hat man die entsprechenden Kalender-Adressen zur Hand, lassen sich neue Kalender mittlerweile auch direkt auf iPhone und iPad abonnieren.

Dies ist vor allem mit Blick auf die vergangenen Jahre ein merkwürdiges Versäumnis, da Apple die Kalender zwar häufig erst zum Jahresende aber stets noch vor dem Jahreswechsel auf den aktuellen Stand gebracht hat. Die deutschen Feiertage 2021 wurden von Apple etwa am 29. Dezember 2020 in den Standard-Kalender „Deutsche Feiertage“ eingepflegt .

