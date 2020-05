Alternative zum iOS-Standard: Deutsche Feiertage für die nächsten 15 Jahre

Wir haben kürzlich erst über die Unzulänglichkeiten von Apples Feiertagskalender berichtet und auf die Möglichkeit hingewiesen, sich stattdessen einen eigenen Feiertagskalender zu erstellen. In der Vergangenheit haben wir hier meist auf das Kalenderangebot von Schulferien.org verwiesen, allerdings muss man diesen Kalender jährlich aktualisieren. Als Alternative könnt ihr einen Blick auf das Angebot von Feiertage Deutschland werfen.

Der Feiertagskalender von Feiertage Deutschland umfasst alle bundes- und landesweiten Feiertage für die nächsten 15 Jahre und präsentiert sich erfreulich ausführlich und aktuell. So findet darin auch der in diesem Jahr stattfindende „Tag der Befreiung“ in Berlin Erwähnung. Die Einträge informieren jeweils auch über die bundesweite oder regionale Gültigkeit der Feiertage.

Denkt daran, dass ihr beim Kalender-Download direkt auf dem iPhone zuvor einen leeren Kalender anlegen müsst, in den ihr die Feiertage dann importiert. Ihr müsst also vor dem Download die Kalender-App öffnen und dort über „Hinzufügen“ einen leeren Kalender erstellen, in den ihr die neuen Termine dann einfüllen könnt.