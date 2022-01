Venu 2 Plus : Neue Garmin-Sportuhr unterstützt Telefonie und Siri

Mit der Venu 2 Plus hat Garmin einen Nachfolger für die Sport-und Fitnessuhr Venu 2 am Start. Das neue Modell integriert die Möglichkeit, direkt über die Uhr zu telefonieren oder Sprachassistenten wie Siri zu benutzen.

Garmin hat die Uhr zu diesem Zweck mit einem Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet. Mangels eigener SIM-Karte lassen sich die Zusatzfunktionen der Venu 2 Plus hier aber nicht eigenständig nutzen, sondern sind als komfortable Erweiterung gedacht und setzen dementsprechend eine aktive Bluetooth-Verbindung zu einem Smartphone voraus.

Die Garmin Venu 2 Plus bietet darüber hinaus auch verschiedene Funktionserweiterungen im Software-Bereich. So stehen auf der Uhr mittlerweile 25 vorinstallierte Sport-Anwendungen für Betätigungen wie Laufen, HIIT, Kraftsport inklusive Muskelgruppenanzeige, Radfahren, Schwimmen, Indoor-Klettern oder Yoga und zahlreiche vorinstallierte Trainings zur Verfügung. Nutzer können alternativ auch aus rund 1.400 Übungen ihre eigenen Trainingsabläufe zusammenstellen und werden bei der Ausführung der Übungen durch Animationen auf dem Bildschirm der Uhr unterstützt.

Zu den weiteren Funktionen der Garmin Venu 2 Plus gehört die fortwährende Herzfrequenzmessung am Handgelenk ebenso so wie Atemfrequenz-, Stresslevel- und Sauerstoffsättigungsmessung sowie Schlafanalyse. Erweiterte Auswertungen lassen sich über eine korrespondierende iOS-App abrufen. Ergänzend bietet die Uhr Speicherplatz für rund 650 Musiktitel oder entsprechende Offline-Wiedergabelisten von Musikdiensten und die Möglichkeit, kontaktlos mit Garmin Pay zu bezahlen.

Die neue Fitness- und Sportuhr von Garmin ist wasserdicht bis zu 5 ATM und bietet laut Herstellerangaben eine Akkulaufzeit von bis zu neun Tagen im Smartwatch-Modus und bis zu acht Stunden bei GPS- oder Musiknutzung.

Garmin bietet die Venu 2 Plus mit 43 Millimeter großen AMOLED-Bildschirm und in verschiedenen Farbvarianten zum Preis von 449,99 Euro an. Die Uhr ist ab sofort im Onlineshop des Herstellers erhältlich.