Apple Pay mit Payback Visa soll diesen Monat kommen

Seit dem Frühjahr ist das Bezahlen mit Apple Pay auch für Kunden der BW-Bank möglich. Ausgenommen ist hiervon bislang allerdings die in Kooperation mit der BW-Bank angebotene Visa-Karte von Payback. Doch das soll sich in Kürze ändern. Wie wir erfahren haben, erfolgt eine Freischaltung im besten Fall sogar noch in diesem Monat.

Bereits beim Apple-Pay-Start im Frühjahr hat die BW-Bank mitgeteilt, dass die Payback Visa Karte ebenso wie die MercedesCard zwar nicht vom Start weg, aber später im Jahr ebenfalls Apple Pay unterstützen werden. Man befinde sich in intensiven Gesprächen und arbeite daran, den Kunden diesen Service zeitnah anzubieten.

Das Payback-Versprechen „Wir sind da an was Großem dran“ im Zusammenhang mit dem aktuellen App-Update hat uns an das Thema erinnert und wir haben intern ein wenig nachgehakt. Dort war zu hören, dass eine Freischaltung für diesen Monat geplant sei. Reißt uns nicht den Kopf ab, wenn es am Ende doch August wird. In Sachen Apple Pay tut sich hierzulande derzeit jedenfalls wieder einiges.

Bereits zur Wochenmitte haben die Sparkassen bestätigt, dass Apple Pay in Kürze auch mit der Girokarte Debit möglich sein wird. Wir hatten erst kurz zuvor über entsprechende interne Hinweise berichtet.