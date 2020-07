Jetzt offiziell: Apple Pay mit Sparkassen-Karte kommt diesen Sommer

Gestern musste wir uns noch auf interne Quellen berufen, jetzt ist es offiziell: Apple Pay mit der Girocard der Sparkasse kommt diesen Sommer. Der Bankenverbund hat diese Ankündigung nun auch auf seiner Webseite hinterlegt.

Alternativ zur Kreditkarte wird es für Sparkassen-Kunden in Kürze auch möglich sein, Apple Pay mit ihrer Girocard Debit zu verwenden. Die Kombination von Apple Pay mit einer Giro-Debit-Karte ist dabei eine Premiere in Deutschland.

Die beliebteste Karte in Deutschland – die girocard – ist noch diesen Sommer mit Apple Pay nutzbar. Mit Apple Pay und Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) zahlen Sie kontaktlos und mobil an hunderttausenden Terminals in Geschäften in Deutschland.