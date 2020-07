Das sind die neuen Apple-Emojis für iOS 14

Im Januar konnten wir euch einen Ausblick auf die 117 für dieses Jahr vorgesehenen neuen Emoji-Grafiken geben. Jetzt liegen auch die für Apple-Geräte vorgesehenen Versionen der Grafiken vor. Bei Emojipedia gibt es einen umfassenden Ausblick.

Grafiken: Apple/Emojipedia

Das neue Bildangebot zeigt sich wie gewohnt bunt gemischt. So finden wir einen Ninja ebenso wie menschliche Organe, einen Bumerang, einen Glückskeks oder eine Münze. Ebenso wird es künftig die Möglichkeit geben, Mejomi-Sticker mit farbigen Gesichtsmasken zu versehen.

Bis zur Freischaltung der neuen Bilder auf iPhone, iPad und dem Mac wird noch etwas Zeit vergehen. Die globale Einführung der neuen Grafiken fällt in der Regel auf den Herbst. Im vergangenen Jahr war dies mit iOS 13.2, in den Jahren davor mit jeweils der .1-Versionen des aktuellen iOS der Fall. So könnt ihr in diesem Jahr mit einer Freigabe mit iOS 14.1 oder auch iOS 14.2 rechnen.

Der 17. Juli ist Welt-Emoji-Tag. Apple hat diese Gelegenheit im vergangenen Jahr für eine eigene Pressemitteilung mit Blick auf die neuen Emojis genutzt. In diesem Jahr scheint Emojipedia als Sprachrohr gewählt worden zu sein. Bei den oben erwähnten Bildern handelt es sich durchweg um die neuen Originalgrafiken von Apple.