Updates: Neue App-Versionen von Cocktails und FYEO

Es ist Sommer und damit nicht die schlechteste Zeit, um mal wieder an die iOS-App Cocktails zu erinnern. Die Anwendung ist ein Projekt der Entwickler Swiss Development und erfährt auch nach mehr als zehn Jahren weiterhin lebenserhaltende Updates. So auch aktuell mit der neuen Version 4.5.7.

Cocktails hält die Rezepturen für mehr als 2.000 Drinks parat, die sich über eine alphabetische Liste oder die integrieret Suchfunktion abrufen lassen. Der große Bonuspunkt der App: Cocktails ist schnell und nervt nicht mit überflüssigem Schnickschnack.

Die Cocktails-App lässt sich komplett kostenlos nutzen. Lediglich für Zusatzfunktionen werden absolut akzeptable Inn-App-Preise in Rechnung gestellt. So könnt ihr für jeweils 1,09 Euro beispielsweise eigene Rezepte speichern und Einkaufslisten erstellen oder in einem virtuellen Barschrank die bei euch vorhandenen Zutaten hinterlegen, um diese mit der Suche zu verknüpfen.

FYEO: Podcast-App von ProSieben aufgewertet

Auch die Hörspiel- und Podcast-App FYEO von ProSiebenSat.1 steht in einer neuen Version zur Verfügung. Integriert wurden hörbare Empfehlungen sowie die Möglichkeit, die Premium-Funktion zwei Wochen lang kostenlos zu testen.

Die 2-Wochen-Frist mag hier und da ganz gelegen kommen, grundsätzlich gefällt uns die App aber wie im Rahmen der ersten Vorstellung schon betont vor allem auch als kostenloses Angebot sehr gut. Angesprochen werden hier weniger die Hardcore-Podcast-Hörer sondern Nutzer, die in angenehm gestaltetem Umfeld auf Entdeckungsreise gehen wollen. Neben exklusiv für FYEO produzierten Inhalten hat man Zugriff auf ein umfassendes Podcast-Verzeichnis und wird mit teils hochwertigen Empfehlungen versorgt.