Apple Pay mit neuer Sparkassen-Card: Verfügbarkeit muss erfragt werden

Die Ausweitung des Bezahlsystems Apple Pay von der reinen Kreditkarte hin zur Inklusion der hauseigenen Girocard, eine Sonderbehandlung die die Sparkassen hierzulande in langwierigen Verhandlungen mit Apple erstritten haben, hat sich bezahlt gemacht.

Erst Anfang September gab ein Sprecher des Deutscher Sparkassen- und Giroverbandes gegenüber ifun.de an, dass es sich dabei um eine der „erfolgreichsten Produkteinführungen der letzten Jahre“ gehandelt habe.

Diese wurde rückblickend zudem auch weitgehend reibungslos abgewickelt. Von einigen Ausnahmen abgesehen konnte der Großteil der Sparkassenkunden die eigene Sparkassen-Card problemlos in das Apple Wallet einbinden und in kontaktlosen Apple Pay-Bezahlvorgängen nutzen.

Dennoch hinkt das Doppel aus Apple Pay und Sparkassen-Karte den Kreditkartenangeboten funktional noch leicht hinterher. So lassen sich die Girokarten-Karten über Apple Pay bekanntlich nicht zur Zahlung in Apps und im Web verwenden. Für den Auslandseinsatz sollte ebenfalls eine Alternativ-Karte vorgehalten werden.

Eine bessere Zukunft verspricht die neue Sparkassen-Card (Debitkarte), die der Sparkassen-Dienstleister S-Payment auf der bezeichnenden Domain jetztallesmoeglich.de präsentiert.

Hier bewirbt sich die neue Sparkassen-Card (Debitkarte) nicht nur mit dem aufgedruckten Mastercard-Logo, sondern auch mit einem kantigen Claim: „Volle Freiheit, volle Kontrolle: Sicheres Online-Shopping, weltweites Bezahlen, direkte Abbuchung.“

Nachvollziehbar ist damit auch, wenn Info-Meldungen wie dieser frisch abgesetzte Tweet der Sparkasse Fürth für aufgeregte Nachfragen sorgen: Kann ich meine alte Sparkassen-Karte jetzt eintauschen?

Die Antwort darauf fällt etwas länger aus und muss im eigenen Institut erfragt bzw. in dieser Kartenübersicht ermittelt werden. Denn: Die 376 in Deutschland aktiven Sparkassen agieren geschäftspolitisch eigenständig.

Die bedeutet, dass diese auch in Eigenregie über die Zusammensetzung ihres Kartenportfolios entscheiden.

Wie ein Sprecher der Sparkassen-Finanzgruppe gegenüber ifun.de erklärt, haben alle Sparkassen die Möglichkeit, ihr Kartenportfolio um eine girocard mit Debit Mastercard im Co-Badge zu erweitern. Ob beziehungsweise wann sie dies tun, legen diese jedoch selbst fest.

Dies bedeutet: Ein schlichter Tweet der Sparkasse Fürth sollte euch in Hamburg, München und Berlin noch nicht zum Sprint in die Filiale veranlassen. Solltet ihr noch auf die alte Sparkassen-Card setzen, müsst ihr die Verfügbarkeit der neuen in eurer Filiale erfragen.