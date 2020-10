Google Maps erkennt jetzt Gebäude und mehr in Berlin, München und Co.

Angekündigt hatte Google die neue „Live View“-Funktion seiner Karten-Applikation erstmals vor etwas über einem Jahr. Mitte August 2019 erreichte „Live View“ dann die ersten iPhone-Modelle hierzulande.

Die Augmented Reality-Wegweiser werden euch seitdem nach abgeschlossener Routenplanung ausschließlich in der Fußgänger-Übersicht angezeigt und lassen sich hier mit einem Tap auf „Live View“ einblenden und starten.

Während der Nutzung muss des iPhone senkrecht gehalten werden. Statt sich lediglich auf die ermittelte Himmelsrichtung zu verlassen, erkennt die Kamera Gebäude und Straßenschilder in der Umgebung und nutzt diese um euch zum Ziel zu bringen. Nun hat Google „Live View“ um neue Features ergänzt.

Neue Landmarks-Funktion in 24 Metropolen

So hat Google jetzt unter anderem die Bereitstellung der neuen Landmarks-Funktion angekündigt. Diese soll in der Lage sein Gebäude und Sehenswürdigkeiten zu erkennen und will so noch mehr bei der Orientierung in fremden Umgebungen helfen.

Die Landmarks-Funktion wird zum Start in 24 Metropolen unterstützt und ist verfügbar in Amsterdam, Bangkok, Barcelona, Berlin, Budapest, Dubai, Florenz, Istanbul, Kuala Lumpur, Kyoto, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, München, New York, Osaka, Paris, Prag, Rom, San Francisco, Sydney, Tokio und Wien.

Erkennt jetzt auch das Empire State Building

Google selbst empfiehlt Spaziergängern im Ausland den Einsatz der neuen Wegweiser-Funktion, die vor allem in unvertrauten Umgebungen dabei helfen soll zu ermitteln, in welche Himmelsrichtung man sich am besten in Richtung der angepeilten Sehenswürdigkeiten bewegt.

Freunde aufspüren

Wer Google Maps zum Teilen von Live-Standortes benutzt, kann „Live View“ fortan zudem auch dafür benutzen, Freunde ausfindig zu machen.

„Live View“ während des Location-Sharing soll demnächst unter iOS und Android verfügbar sein.