Anker lanciert magnetischen Kabel-Organizer

Der Zubehör-Anbieter Anker will für Ordnung auf dem Schreibtisch sorgen und eure Ladekabel an einen festen Platz binden ohne damit den Zugriff auf diese zu erschweren. Dabei helfen soll die jetzt vorgestellte, magnetische Kabelhalterung, die bis zu fünf Kabel aufnehmen kann und mit rechteckigen Magneten an der Kunststoff-Basis fixiert.

Die Basis selbst ist selbstklebend und kann nach Angaben des Herstellers bis zu 10 mal neu fixiert werden: „Der Kabelbinder kann bis zu 10 Mal problemlos umgeklebt werden. Einfach abnehmen, waschen, trocknen lassen und erneut fixieren.“

Anker listet das neue Accessoire für 13 Euro bei Amazon. Bestellungen lassen sich bereits abgeben, geliefert werden soll die Kabelhalterung mit dem 5 Magnetclips allerdings erst in zwei Wochen. Erste Bestellungen sollen am 14. Oktober aufschlagen.