Apple Pay: Apple experimentiert mit neuen Wallet-Funktionen

Da es sich bei dem von Apple genutzten „Open Banking“-Standard um einen gesamteuropäischen Standard handelt, darf davon ausgegangen werden, dass die derzeit nur in Großbritannien verfügbare Funktion langfristig auch andere Apple Pay Nutzer in Europa erreichen wird.

Um dies zu realisieren scheint Apple den Branchenstandard „Open Banking“ implementiert zu haben, was es dem iPhone-Konzern ermöglicht auf Kontodaten und Umsätze zuzugreifen und diese direkt in der Wallet-Applikation darzustellen.

Das von Apple angebotene Bezahlverfahren Apple Pay steht offenbar kurz davor, mit neuen Funktionen in der Wallet-Applikation aufgewertet zu werden. So experimentiert Apple in der erst seit wenigen Stunden verfügbaren Vorabversion von iOS 17.1 unter anderem mit der Darstellung einer neuen Guthabenanzeige, die aktuelle Konto-Salden direkt im Apple Wallet anzeigt .

Insert

You are going to send email to