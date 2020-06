Apple News: Auch die New York Times steigt aus

Mit der New York Times verliert Apples Nachrichtendienst Apple News sein zweites Schwergewicht nach dem Ausscheiden des britischen Guardian im Frühjahr 2017.

Wie die amerikanische Tageszeitung am Montagabend bekannt gab, wird man fortan auf die ohnehin schon reduzierte Artikel-Weitergabe an Apple News verzichten und sich stattdessen verstärkt auf den direkten Austausch mit den eigenen Lesern konzentrieren.

So macht die Times neben enttäuschenden Umsätzen, vor allem den fehlenden direkten Kontakt zum Leser für den Rückzug verantwortlich.

Times-COO, Meredith Kopit Levien, kommentierte die Entscheidung in einem Mitarbeiter-Memo folgendermaßen:

„Der Kern eines gesunden Geschäftsmodells zwischen der New York Times und den Plattformen ist ein direkter Weg, um diese Leser zurück in unser Umfeld zu schicken, wo wir die Präsentation unserer Berichte, die Beziehungen zu unseren Lesern und die Art unserer Geschäftsregeln kontrollieren. Unsere Beziehung zu Apple News passt nicht in diese Parameter.