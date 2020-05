MagentaTV-App kann jetzt AirPlay und Bild-in-Bild

Die MagentaTV-App der Telekom unterstützt in der aktuellen Version 3.0 nun auch AirPlay. Zudem haben die Entwickler die Menüführung ihrer Anwendung überarbeitet, Swipe-Funktionen in den Live-TV-Player integriert und der iPad-Version eine Bild-in-Bild-Ansicht spendiert. Eine Version der App für Apple TV ist weiter geplant, allerdings will die Telekom hier keinerlei Aussagen zum Termin treffen – das könnte also noch eine Weile dauern.

Insbesondere mit der neuen Menüführung in der App kommen noch nicht alle Nutzer der App klar, dies dürfte sich nach einer Zeit der Eingewöhnung legen. Verärgert stellen allerdings viele Nutzer fest, dass der Funktionsumfang der App als Fernbedienung sich nach dem Update teils deutlich eingeschränkt präsentiert.

Laut Telekom hängen die Abstriche in Sachen Kompatibilität damit zusammen, dass die App von Grund auf neu programmiert wurde. Die älteren Mediareceiver-Modelle MR400 und MR200 können damit nicht mehr gesteuert werden. Wer die Geräte im Mietverhältnis nutzt, könne einen Tausch einleiten.

Als neben besserer Leistung und Kompatibilität weiteren Vorteil der neuen App-Basis führen die Entwickler die voraussichtlich ab Juli verfügbare Option zur Sprachsteuerung an.