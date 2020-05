Apples neue Siri-Stimmen jetzt in 11 Ländern verfügar

Mit iOS 13 hat Apple neue, durch maschinelles Lernen verbesserte und wesentlich natürlicher klingende Siri-Stimmen versprochen. Die Änderung wurde zunächst für die USA und Großbritannien bereitgestellt. Jetzt gibt Apple die Erweiterung auf insgesamt elf Länder bekannt. Auf Deutschland bezogen konnten wir euch ja vorab schon über die Änderung informieren.

Apple zufolge stehen Siris neue Stimmen in Europa nun auch in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Spanien zur Verfügung. Darüber hinaus stehen neben den USA und Großbritannien auch Australien, Kanada, China, Indien und Mexiko auf Apples Liste. Die Erweiterung lässt sich bislang aber nur in der englischen Version von Apples Info-Seite mit dem Titel „Verfügbarkeit von iOS und iPadOS Features“ nachlesen.

Insbesondere mit Blick auf die derzeit noch hier aktive weibliche Siri-Stimme muss man sich allerdings fragen, ob wir hier tatsächlich von einer Verbesserung reden können. Aber geben wir Apple noch ein paar Tage Zeit, möglicherweise wollen ja noch ein paar zusätzliche Schalter umgelegt werden.

Siri: Alte und neue Stimme im Video