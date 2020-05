Europapark entwickelt eigene Corona-Tracing-App

Der Europapark Rust plant für Ende Mai seine Wiedereröffnung und will die Einhaltung der damit verbundenen Auflagen unter anderem mithilfe einer neuen App erwirken. Das Angebot namens „Distance Radar“ soll auf spielerische Weise dafür sorgen, dass Besucher während des Aufenthalts die gebotenen Mindestabstände einhalten.

Die Parkbetreiber halten sich mit konkreten Informationen diesbezüglich zwar noch zurück, doch was bislang veröffentlicht wurde, klingt nach einem kleinen Tracing-App-Alleingang, in dessen Rahmen auch persönliche Daten erfasst werden. So kann man sich im Anschluss an einen Parkbesuch informieren lassen, falls man einem Infektionsrisiko ausgesetzt war.

Die Nutzung der App ist freiwillig, doch versprechen die Betreiber bei Benutzung „tolle Überraschungen“:

Zweck der App ist, die Europa-Park Besucher auf spielerische Art zu motivieren, die geltenden Abstandsregelungen (Social Distancing) während des Parkbesuchs einzuhalten. Zusätzlich bietet die App – auf freiwilliger Basis – die Möglichkeit, sich nach dem Parkbesuch informieren zu lassen, sollte Kontakt zu einer potentiellen Infektion bestanden haben.Die Nutzung der App ist freiwillig, es warten jedoch tolle Überraschungen auf jene Nutzer, die sich rücksichtsvoll verhalten und die Abstandsregeln während ihres Besuchs beachtet haben.

Ein Erscheinungstermin wird noch nicht genannt, weitere Infos sollen in Kürze folgen. Darüber hinaus soll auch die bestehende App „Europa-Park & Rulantica“ entsprechende neue Funktionen erhalten. Als Ergänzung zu den Maßnahmen vor Ort habe man neue digitale Technologien im Bereich des Warteschlangen-Managements und für das Einhalten von Abständen eingeführt.

Wir sind bereits jetzt nicht nur auf die technische Umsetzung, sondern besonders auch auf die in diesem Zusammenhang sicherlich überarbeiteten Datenschutzbestimmungen der Apps gespant.