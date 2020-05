Aufgabenliste Zenkit To Do bewirbt sich als Wunderlist-Alternative

In dieser Woche hat Microsoft den Support für die Aufgabenliste Wunderlist eingestellt. Seitens der ehemaligen Wunderlist-Entwickler wurde zwar ein Nachfolgeprojekt angekündigt, hier fehlen allerdings nicht nur Details, sondern vor allem auch ein Zeitplan. Als Alternative bietet sich das Karlsruher Projekt Zenkit To Do an. Hier ist ein direkter Import von Wunderlist-Daten möglich und es gibt seit wenigen Wochen auch eine für iPhone und iPad optimierte App.

Zenkit To Do ist ein Ableger der Projektmanagement-Suite Zenkit. Die App sieht sich als Lösung für Aufgaben- und Einkaufslisten gleichermaßen wir für Terminplanung oder als Sammelstelle für Ideen und Notizen. Ein wichtiger Punkt auf der Feature-Liste der Anwendung ist das plattformunabhängige Arbeiten und die Möglichkeit zur Zusammenarbeit. Die Synchronisierung der Daten läuft dabei über die Server des Anbieters. Laut den Entwicklern steht das Thema Datenschutz dabei zentral im Fokus. Die Server stehen in Deutschland und die persönlichen Konten lassen sich durch 2-Faktor-Authentifizierung schützen.

Ihr Geld wollen die Zenkit-Entwickler in erster Linie mit professionellen Anwendern und Firmen verdienen. Dementsprechend finden sich auch vier unterschiedliche Nutzungsmodelle. Für die meisten Privatanwender sollte der kostenlose Tarif ausreichen. Hier stehen euch 500 MB Datenspeicher für bis zu 100 Listen mit maximal 10.000 Aufgaben und 20 optionalen Ordnern zur besseren Strukturierung zur Verfügung.

Zenkit To Do – Funktionsübersicht:

Organisieren

Erstelle Listen und nutze sie synchron auf Deinem Smartphone, Tablet und Computer.

Füge Bilder, Fotos, PDFs, Präsentationen und andere Dokumente hinzu.

Erstelle Erinnerungen, um sicher zu gehen, dass Du nichts Wichtiges verpasst.

Ordner helfen Dir beim Organisieren Deiner Listen.

Zusammenarbeit

Du kannst Listen mit jedem teilen, mit dem Du zusammenarbeitest.

Du kannst auch Ordner teilen, um noch besser mit anderen zusammenzuarbeiten.

Du kannst Aufgaben kommentieren und Dich so mit Deinem Team aufgabenbezogen austauschen

Durch das Zuweisen von Aufgaben weiss jeder, was er tun kann.

Mit der Ansicht "Meine Aufgaben" siehst Du alles, was Dir zugewiesen ist.

Überall einsetzbar

Alle Inhalte synchronisieren sich automatisch mit Deinen Geräten, also Smartphone, Tablet und Computer.

Alle Inhalt sind offline verfügbar, Du kannst also auch ohne Internet weiterarbeiten.

Datenschutz und Privatsphäre ist bei uns zentral!

Deine Inhalte gehören DIR

2FA Login

Serverstandort in Deutschland

Bereit für große Teams