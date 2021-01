Apple Music: Wieder Gratis-Monate in der Shazam-App (auch für Ex-Hörer)

Als wir Ende November erstmals darauf hingewiesen haben, dass Apples Shazam-Applikation zur schnellen Erkennung spielender Musik mit kostenlosen Abo-Monaten für den hauseigenen Musik-Streaming-Dienst Apple Music lockte, konnten wir das Angebot als Bestandskunden noch nicht in Anspruch nehmen.

Dies scheint sich in der Zwischenzeit jedoch geändert zu haben. Die Shazam-Applikation blendet mehreren ifun.de-Lesern zur Zeit erneut eine Werbetafel ein, die auch ehemaligen Kunden des Musik-Streaming-Dienstes zusätzliche Gratis-Monate anbietet.

Direkte Kündigung ist möglich

Wird das Angebot akzeptiert, werden die Gratis-Monate der eigenen Apple ID gutgeschrieben – ein kostenloses Abo startet, das sich im Anschluss an die zwei Monate jedoch in ein kostenpflichtiges umwandelt. Wer hier kein Risiko eingehen will kann das Abonnement umgehend wieder im entsprechenden Menüpunkt der App Store-Einstellungen kündigen (App Store > Apple ID > Abonnement) und darf sich dennoch über zwei kostenlose Monate Apple Music freuen.

Anders als etwa bei der Nutzung von Apple TV+ sperrt Apple den Zugang auf das Streaming-Angebot nach eingehender Kündigung nicht umgehend, sondern lässt diese bis zum angezeigten Termin weiterlaufen.

Auch für Bestandskunden

Lange Rede, kurzer Sinn: Solltet ihr aktuell keinen Zugang zu Apples Music-Streaming-Dienst Apple Music haben, dann habt ihr jetzt einen guten Grund die offizielle Shazam Applikation zu laden und zu öffnen, um hier nachzusehen ob auch euch die Gratis-Monate angeboten werden.

In den vergangenen Monaten hat Apple häufiger kostenlose Zugänge zu Apple Music verschenkt und dies unter anderem in Kooperation mit Partnern wie dem Elektronikhändler Media Markt gemacht. Anwender können das kostenlose Abo etwa nutzen, um vorhandene Smart Home Geräte mit entsprechenden Accounts zu versorgen, die die Wiedergabe auf dem iPhone bei gleichzeitiger Aktivität nicht mehr stoppen.