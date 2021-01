GameBoy-Case auch für iPhone 12: Rückseite mit 36 Klassik-Spielen

Die GameBoy-Cases, die inzwischen selbst für die neuesten iPhone-Modelle angeboten werden haben nur noch wenig mit den unschuldigen Tetris-Hüllen zu tun, die wir uns 2018 angeschaut haben. Inzwischen besitzen die Hüllen mit eingelassenen Mini-Bildschirmen und Bedienelementen Farbdisplays, eine Audio-Ausgabe und integrierte Akkus, die per USB geladen werden. Die Zeit der Knopfzellen ist vorbei.

Auch preislich hat sich einiges getan. Die aktuellen Modelle, die auch in Varianten für das iPhone 12 Mini, das iPhone 12 Pro Max, das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro vorliegen, kosten nur noch 21 Euro und sind mit 36 Retro-Spielen ausgestattet.

Was die Spiel-Auswahl angeht, scheinen die GameBoy-Cases allerdings einer zufällig gegriffenen Schachtel Pralinen zu gleichen: Ob die Auswahl schmeckt entscheidet allein das Glück. So zeigen Video-Rezensionen bereits belieferter Spieler Titel, die verdächtig viel Ähnlichkeit mit dem originalen Super Mario Bros.-Titel von Nintendo haben, in der Produktbeschreibung tauschen hingegen unbekannte Bezeichnungen wie „tetrisa“ oder „boom man“ auf.

So listet das verlinkte Modell etwa die folgenden 36 Titel unter den vorinstallierten Retro-Spielen:

1. Super Contra, 2. Superstar, 3. Tetrisa, 4. Boom Man, 5. Balloon Figh, 6. Donkey Kong, 7. Excitebike, 8. Galaga, 9. Spartan X, 10. Arkanoid, 11. Five Schach, 12. Mahjang, 13. Lce Kletterer, 14. Pac Man, 15. Bros, 16. Tennis, 17. Circus, 18. Pooyan, 19. Battle City, 20. F1 Rennen, 21. Pin Ball, 22. Soccer, 23. Lode Läufer, 24. Nuts Milch, 25. Olympic, 26. 1942, 27. Macross, 28. Starforce, 29. Road Fighter, 30. Badmiton, 31. Sky Zerstörer, 32. Bomb Jack, 33. Chinesechess, 34. Urban Champion, 35. Mappy und 36. Penguin Kun Wars.

Die Anbieter geben die Ladezeit der Hülle mit einer Stunde, die anschließende Spielzeit mit fünf bis sechs Stunden an.