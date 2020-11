Musik: Gratismonate für Apple Music, ein Jahr Deezer für 60 Euro

Apples iOS-Anwendung zur Musik-Erkennung, die im Herbst 2018 aufgekaufte Shazam-Applikation, versucht Anwender gerade mit der Dreingabe von bis zu fünf Gratis-Monaten zur Nutzung des Musik-Streaming-Dienstes Apple Music zu überreden.

Die Aktion ist laut Apple nur in Kombination mit dem Einzelpersonen-Abo für Apple Music in Deutschland gültig und wird bei ausgewählten Anwender direkt nach dem Start der Shazam-App angeboten. Wer das Gratis-Angebot annimmt, stellt sich a besten eine Kalender-Erinnerung ein. Wird nach dem kostenlosen Zeitraum nicht gekündigt, verlängert Apple das Abonnement automatisch. Das Abo für Apple Music lässt sich in euren iCloud-Einstellungen kündigen, um nicht in einen Rechnungslauf überführt zu werden muss dies mindestens 24 Stunden vor Ablauf der Probezeit geschehen.

Laut Apple verfällt der in der Shazam-App angezeigte Code spätestens am 1. Februar 2021.

ifun.de-Leser Dennis schreibt:

„In der Shazam App gibt es oben links wenn man „Meine Musik“ auf der Startseite nach oben Scrollt ein Bild, das mit 2 Monaten Apple Music Gratis wirbt. Dabei handelt es sich um einen Gutschein. Bei mir hat es auch als ehemaliger Abonnement geklappt!“

Zwei Monat für ehemalige Nutzer

Während Apple zwar bis zu fünf kostenfreie Monate bewirbt, sind für ehemalige Apple Music-Tester nur zwei Monate vorgesehen. Dies ist etwas weniger als die erst kürzlich gesichtete 3-Monats-Aktion, die in der vergangenen Woche beim Aufruf der Musik.app auf dem Mac eingeblendet wurde.

Ein Jahr Deezer für 60 Euro

Anwender, die noch keinen Musik-Streaming-Dienst nutzen, sollten zudem einen Blick auf das Black-Friday-Angebot von Deezer werfen. 12 Monate für Deezer Premium werden auf dieser Sonderseite für 60 statt der sonst üblichen 120 Euro angeboten. Anschließend kostet der Premium-Zugang reguläre 9,99 Euro pro Monat und ist dabei jederzeit kündbar.

Das Angebot richtet sich dabei nur an Neukunden, ist nur einmal pro Nutzer gültig und wird lediglich zwischen dem 27. November 2020 und dem 13. Dezember 2020 offeriert.