Apple Music: Nur noch ein Probemonat für neue Abonnenten

Von der Oliven-Anekdote der US-Fluggesellschaft American Airlines habt ihr sicher schon mal gehört: Ende der 80er Jahre reduzierte diese die Anzahl der Oliven in den Salaten der First-Class-Passagiere um jeweils eine und sparte so 40.000 US-Dollar im Jahr ein. Auch die Northwest Airlines sollen ihre Flugbegleiter damals dazu aufgerufen haben, die Limetten für den Getränkewagen nicht mehr in 10, sondern in 16 Spalten zu schneiden um so Früchte bzw. die Ausgaben für eben jene einzusparen.

#AppleMusic will pay artist for streaming, even during customer’s free trial period — Eddy Cue (@cue) June 22, 2015

Apple bietet weder Drinks noch Salate an, offeriert den Mitreisenden mit iPhone, iPad und Mac aber Apple-Store-Guthaben und kleine Abo-Dreingaben zum Anfixen. Diese scheint Cupertino nun sukzessive zusammenzustreichen. Wie erst heute vormittag berichtet, zeichnet sich schon seit geraumer Zeit ziemlich deutlich ab, dass Apple die regelmäßig günstiger angebotenen Guthaben-Karten für den App Store fortan wohl nur noch mit 10 Prozent Bonus-Guthaben anbieten wird. Zur Erinnerung: Hier gab es mal 33% Rabatt.

30 statt 90 Tage Probehören

Und auch in Sachen Probe-Abonnements scheint Apple den Gürtel etwas enger schnallen zu wollen. Erstnutzer des hauseigenen Musik-Streaming-Dienstes Apple Music bekommen nicht mehr den dreimonatigen Gratis-Zugriff angeboten, sondern müssen sich jetzt offenbar mit nur noch einem Monat zufriedengeben und sich bereits nach 30 Tagen für oder gegen die bezahlte Mitgliedschaft entscheiden.

Apple spart damit bares Geld. So ist der Konzern 2015, nach der öffentlichkeitswirksam von Taylor Swift vorgetragenen Kritik an der kostenlosen Probephase dazu übergegangen, die Künstler auch während des Gratiszeitraums zu bezahlen. Zuvor hatten diese während der kostenlosen Testphase von Apple Music keinen Cent verdient.

Mit dem Zusammenstreichen des Gratis-Zeitraums von 90 auf 30 Tagen dürfte Apple, hochgerechnet auf Apple-Music-Nutzer, damit deutlich mehr als $40.000 pro Jahr einsparen. Und dies selbst wenn zwei Monate Musik-Streaming genau so wenig kosten würden wie eine Olive.

