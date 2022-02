Ein Mubert für Apple Music? Apple kauft automatisch generierte Musik

Die von Apple angestoßenen Übernahmen kleinerer Startups sind selten geworden. Während Apple 2020 noch 1,5 Milliarden US-Dollar für Zukäufe ausgegeben hat, wurden 2021 nur noch 33 Millionen investiert. Entsprechend interessant fallen die wenigen Akquisitionen aus, die sich das Unternehmen überhaupt noch gönnt. Der jüngste Zukauf wurde jetzt bekannt: Cupertino hat das in London ansässige Unternehmen Music.AI erworben. Ein Startup, das sich auf die Erstellung automatisch generierter Musik spezialisiert hat.

Was erst mal merkwürdig klingt, kann in Konkurrenz-Angeboten wie Mubert bereits ausprobiert werden und eignet sich vor allem für elektronische Musik, die hier aus einem riesigen Katalog von Samples generiert und, über mehrere Einstellmöglichkeiten in der App, auf den individuellen Geschmack der Nutzer hin angepasst und feingetuned wird.

Bei Mubert lässt sich etwa zwischen unterschiedlichen Genres wie House, Dubtechno, Trance, Drum and Bass, Synthwave oder auch Dark Ambient wählen, anschließend können dann Energielevel und Intensität bestimmt werden, richtig gut generierte Musik lässt sich als Favorit markieren und für später merken.

AI-Musik, klassische Musik und Hörbücher

Eine Technologie, die Apple etwa nutzen könnte um einen persönlich abgestimmten, aber immer anderen Audioteppich für Apple Fitness+ anzubieten. Zudem könnte das Angebot automatisch generierter Musik den hauseigenen Streaming-Dienst Apple Music ergänzen. So verlangt Mubert inzwischen 34 Euro pro Jahr für den Zugriff, der in Apple Music fortan als Dreingabe zum monatlichen Standard-Preis bereitstehen könnte.

Ebenfalls Möglich ist, dass Apple weiter an einem „Apple Music Plus“-Angebot arbeitet, also an einem aufgewerteten Audio-Abonnement zu dem auch eine speziell auf Hörbücher abgestimmte Applikation zählen könnte. Noch in diesem Jahr will Apple eigenen Angaben zu Folge eine gesonderte Klassik-App bereitstellen.