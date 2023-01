Apple Music Classical: Neue Spuren in iOS 16.3

Bereits im vergangenen Jahr wollte Apple eine gesonderte iPhone-Applikation für Fans klassischer Musik veröffentlichen, die die Navigation durch unterschiedliche Interpretationen identischer Stücke von verschiedenen Orchestern und Dirigenten vereinfachen sollte.

Eine Musik-App, die sich direkt in ihren Standardeinstellungen auf Werke und Sätze versteht und Klassik-Fans so eine genauere Auswahl präferierter Werke ermöglicht. Apple hatte dafür extra die Klassik-Musik-Applikation Primephonic übernommen, schaffte es schlussendlich aber nicht das eigene Versprechen einzulösen. Das Jahr 2022 verstrich, auf das zugesagte Klassikmusik-Erlebnis warten iPhone-Anwender noch immer.

Immerhin: Apple scheint hinter den Kulissen nach wie vor an der Klassik-App zu arbeiten. Dies machen Neuerungen in der gestern ausgegebenen Vorabversion von iOS 16.3 deutlich, die einmal mehr Texthinweise auf die Klassik-Applikation liefern. Diese wird offenbar die Bezeichnung „Apple Music Classical“ tragen. So zumindest nennt der gestern bereitgestellte Release-Kandidat von iOS 16.3 die noch unveröffentlichte App in seinen Hinweistexten.

With iOS 16.3 RC, Apple has modified and added some strings in the Music app about the now renamed Apple Music Classical (it was just Apple Classical up until 16.3 beta 2). Seems they're still working on it pic.twitter.com/TCJwlFTGye

— iSoftware Updates (@iSWUpdates) January 19, 2023