Apple bereitet Freigabe von iOS 16.3 vor

Treten keine großen Probleme mehr auf, könnte Apple den jetzt erhältlichen Release-Kandidaten bereits am kommenden Montag zum Download bereitstellen, wird doch nicht nur der neue Mac mini wird in der kommenden Woche in den Markt starten, sondern auch das neue MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll ab Dienstag in die Auslieferung gehen.

Apple hat ja bereits offiziell bestätigt , dass die nächste Update-Runde in der kommenden Woche freigegeben wird. Fragt sich nur noch, an welchen Wochentag wir die Aktualisierungen und die damit verbundenen Funktionserweiterungen zu Gesicht bekommen.

Die seit 36 Tagen laufende Betaphase von iOS 16.3 erinnert an den Test von iOS 15.3. Auch hier bot Apple die initiale Beta 1 fast 30 Tage lang zum Download an, ehe dann Beta 2 ausgegeben wurde und reichte nur eine Woche später den ersten Release-Kandidaten nach.

Insert

You are going to send email to