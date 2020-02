Apple Maps: ÖPNV-Daten jetzt deutschlandweit verfügbar

So schnell kann es gehen! Wenige Tage nachdem ifun.de am Donnerstag auf die zunehmenden Sichtungen vereinzelter ÖPNV-Angebote in den Apple Karten hinweisen konnte, hat man in Cupertino nun den großen Schalter umgelegt.

Während sich bis Ende der vergangenen Woche eigentlich nur Berlin über die großflächige Verfügbarkeit von Fahrplaninformationen des Öffentlicher Personennahverkehrs freuen konnte, deckt Apple jetzt zahlreiche Städte, Bundesländer und Kommunen mit entsprechenden Fahrplan-Informationen ab.

Den E-Mails der ifun.de-Leser nach zu urteilen, die uns seit den frühen Morgenstunden unter anderem aus dem VRR-Raum (Düsseldorf, Ruhrgebiet, Niederrhein), aus Hamburg und Stuttgart geschrieben haben, freuen sich vor allem größere Ballungszentren über die erweiterten ÖPNV-Informationen.

Allerdings mit variierendem Umfang. Während vereinzelt nur Daten von DB Regio und DB Fernverkehr verfügbar sind, können an anderen Standorten auch Busfahrpläne und S-Bahn-Taktungen eingesehen werden. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt eure unmittelbare Umgebung mit der ÖPNV-Ansicht der Apple Karten auf das Vorhandensein erweiterter Fahrplan-Informationen zu prüfen.

Apple selbst bestätigt den Ausbau der Karten gegenüber ifun.de:

Die Karten App enthält ab dieser Nacht für Benutzer in Frankreich, Spanien und großen Teilen Deutschlands deutlich mehr Nahverkehrsinfos, wie detaillierte Fahrpläne, dynamische Abfahrts- und Ankunftszeiten, Haltestellen und Anschlussinformationen, um eine bessere Planung der Route zu ermöglichen.