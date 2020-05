Apple kehrt mit eisernem Besen: App-Löschungen mit Kollateralschäden

Ende 2016 kontaktierte Apple die Entwickler-Community mit einer kurzen E-Mail, die die zunehmende Verwahrlosung des App Stores thematisierte.

Erstmals in der Geschichte des App Store kündigte Apple damals an verwaiste Anwendungen aus der Auslage des Software-Kaufhauses zu entfernen und neue Qualitätsmaßstäbe zu implementieren, an die sich alle der damals rund zwei Millionen verfügbaren Anwendungen halten müssten.

In dem Schreiben an die Entwickler-Community betonte Apple den eigenen, hohen Qualitätsanspruch. Man sei sich darüber bewusst, dass die Entwicklung guter Apps und die stetige Pflege bereits verfügbarer Anwendungen keine leichte Arbeit sei, dennoch werde man zukünftig gegen Applikationen vorgehen, die nicht mehr hundertprozentig funktionieren, lange nicht mehr aktualisiert wurden oder noch auf Grundlage älterer Richtlinien in den App Store eingereicht wurden und deren Entwickler gezielt kontaktieren.

Einmal benachrichtigt, hätten betroffene Entwickler dann einen Monat Zeit die angekreideten Qualitätsverstöße zu beheben. Zudem werden man Anwendungen, die beim Start abstürzen, fortan umgehend aus dem App Store entfernen.

Und Apple machte ernst. Wie sich nur zwei Monate nach der Ankündigung herausstellte, entfernte Cupertino drei Mal so viele Apps wie sonst aus dem App Store, ging auch gegen Deutsche Top-100-Einträge vor und weitete die Qualitätskontrolle auf App Store-Spam aus. Unendlich lange App-Namen, in denen die Anbieter versuchen so viele Schlüsselwörter wie möglich unterzubringen, sind seitdem nicht mehr gestattet.

App-Löschungen mit Kollateralschäden

Dass die aus Anwender-Perspektive durchaus begrüßenswerte „harte Hand“ auch Entwickler trifft, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, zeigt das Fallbeispiel Kyle Howells.

Der iOS-Entwickler berichtet von einer alten Auftragsarbeit, die Apple nun angezählt hat.

Um die App-Fernbedienung dieser Installation geht es

Apple habe der für einen Installationskünstler geschaffenen App-Fernbedienung vorgeworfen zu lange nicht mehr aktualisiert worden zu sein und angekündigt, den Download aus dem App Store zu entfernen: