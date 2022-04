Apple Karten dank neuer Darstellung auch in CarPlay deutlich aufgewertet

Von Leserseite her fällt das erste Feedback zu Apples neuen Karten in Deutschland weitgehend positiv aus. Im Detail gilt es hier allerdings hier und da noch nachzubessern. So treten weiterhin die in den vergangenen Wochen schon häufiger gemeldeten Adressfehler auf.

Katen zeigt über CarPlay nicht nur die neuen 3D-Ansichten von Gebäuden, sondern ergänzt diese Darstellung während der Navigation um hilfreiche Details wie etwa auffällig dargestellte Ampeln. Auch die Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit findet sich jetzt in die CarPlay-Ansicht integriert, dies allerdings nur während einer aktiven Navigation und zumindest bislang auch nicht selten mit falschen Angaben. Zu einhundert Prozent solltet ihr euch darauf also besser nicht verlassen.

Im Zusammenhang mit dem seit gestern verfügbaren Karten-Update für Apple Maps hat sich auch die Anzeige in CarPlay vehement verbessert. Ganz besonders machen sich die Änderungen während der Navigation bemerkbar, hier zeigt Karten nun zusätzliche Details an und kann mit verbesserten Sprachanweisungen punkten.

