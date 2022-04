93 Prozent der Bundesbürger haben kontaktlos bezahlt

Wenig überraschend kommt dann auch die Einschätzung der Bitcom, dass sich der Trend zum elektronischen Bezahlen weiter fortsetzen wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings ein weiteres Ergebnis der Befragung. So unterstützen mittlerweile rund zwei Drittel der Befragten die Forderung, dass alle Geschäfte gesetzlich dazu verpflichtet werden sollen, neben Bargeld-Zahlungen auch mindestens eine elektronische Bezahlmöglichkeit anzubieten.

Die Ergebnisse der Umfrage dokumentieren, dass der stark gestiegene Trend zur Verwendung von kontaktlosen Bezahlverfahren auch im ersten Quartal des Jahres weiter angehalten hat und dabei in besonderem Maß auch Verfahren wie Apple Pay und Google Pay Verwendung finden. So sei beinahe bei jedem zweiten in diesem Zeitraum kontaktlos bezahlten Einkauf (49 Prozent) ein Smartphone oder eine Smartwatch verwendet worden. Vor einem Jahr lag dieser Anteil noch bei 38 Prozent. 14 Prozent der Personen nutzten ihr Smartphone oder die Smartwatch sogar mehrfach täglich zum Bezahlen, 13 Prozent mehrmals die Woche und 9 Prozent rund einmal pro Woche.

