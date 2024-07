Apple entfernt VPN-Apps aus dem russischen App Store

Apple verkauft zwar offiziell keine Hardware mehr nach Russland, die Hard- und Softwareangebote des Herstellers lassen sich dort aber weiterhin verwenden, dazu zählt auch der App Store für iOS. Über die darüber angebotenen Apps hält allerdings die russische Regierung die Kontrolle. Auf Anweisung der staatlichen Kontroll- und Kommunikationsbehörde Roskomnadzor hat Apple jetzt 25 VPN-Apps aus dem russischen App Store entfernt.

Die US-Magazine TechCrunch und BleepingComputer berichten über den Vorgang und haben auch Stellungnahmen von betroffenen Entwicklern parat. Demnach wurden sie von Apple erst auf den Vorgang hingewiesen, nachdem die Apps bereits entfernt waren und hatten so keine Möglichkeit, Stellung zu nehmen oder die Kritikpunkte zu adressieren.

Bild: Red Shield VPN / TechCrunch

In den gleichlautenden, von Apple an die Entwickler verschickten Schreiben ist zu lesen, dass die Anwendungen auf Ersuchen der Roskomnadzor-Behörde entfernt werden, weil sie in Russland illegale Inhalte enthalten und gegen ein dort gültiges Gesetz verstoßen.

Zu den aus dem russischen App Store entfernten Apps zählen auch hierzulande bekannte Angebote wie NordVPN und Proton VPN. Der Entwickler der ebenfalls betroffenen App Red Shield VPN berichtet davon, dass er sich bereits seit sechs Jahren im Konflikt mit den russischen Behörden befindet und deren IP-Sperren immer wieder umgehen konnte um die Funktion der Anwendung für russische Nutzer aufrecht zu erhalten. Die Maßnahme Apples sei nun jedoch deutlich effektiver, als alles was die russischen Behörden über die vergangenen Jahre hinweg sonst versucht haben.

VPN ermöglicht Umgehung von Zensurmaßnahmen

VPN-Anwendungen werden in Russland häufig genutzt, um Einschränkungen zu umgehen und auf blockierte Inhalte zuzugreifen. Diese nicht kontrollierbare Kommunikation ist den russischen Behörden ein Dorn im Auge. Apple ist vergleichbaren Aufforderungen auch in der Vergangenheit schon nachgekommen, zuletzt wurde im Frühjahr auf Drängen Russlands eine App um den verstorbenen Oppositionspolitiker Nawalny entfernt.