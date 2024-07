Eton College verbannt Smartphones und gibt Nokia-Geräte aus

Die Smartphone-Nutzung an Schulen ist seit einigen Jahren ein Dauerthema. TikTok und Spiele lassen sich nicht mit einer konzentrierten Teilnahme am Unterricht vereinen. Länder wie Frankreich und die Niederlande haben die Nutzung von Smartphones an Schulen mittlerweile gesetzlich reglementiert. In anderen Ländern entscheiden die Schulen für sich, wie sie mit dieser Problematik umgehen.

Das englische Internat Eton College hat die Nutzung von Smartphones seither schon beschränkt und erlaubt die Verwendung der Geräte nur zu bestimmten Zeiten. Die Geräte dürfen nicht während des Unterrichts benutzt werden und müssen auch über Nacht abgegeben werden. Diese Vorgaben haben anscheinend jedoch nicht den gewünschten Erfolg, denn in Zukunft müssen Schüler des Eliteinternats ihren Aufenthalt dort komplett ohne Smartphone bestreiten.

Die neue Regel gilt von September an für alle neuen Eton-Schüler. Der Besitz von Smartphones ist während des Aufenthalts dort dann generell verboten. Anstattdessen werden die Schüler mit einem schuleigenen Basisgerät von Nokia ausgestattet, das lediglich zum Telefonieren und Verfassen von Textnachrichten verwendet werden kann.

Kampf gegen Ablenkung und Missbrauch

Einem Bericht der britischen Times zufolge soll die Maßnahme gleichermaßen dazu beitragen, die psychische Gesundheit und das Verhalten der Schüler zu verbessern sowie den Missbrauch und die exzessive Nutzung der Geräte einzudämmen. Die Eltern neuer Eton-Schüler werden im Vorfeld des Schulantritts über diese Regelung informiert.

Andere britische Bildungseinrichtungen experimentieren mit dem gleichen Ansatz. Bei der John Wallis Church of England Academy in Kent werden Smartphones beispielsweise in eine Art Safe eingeschlossen, der sich erst nach Ende des Schultags öffnet. Man könne dort seither einen deutlichen Rückgang bei Fällen von Schulschwänzen und sonstigen Verstößen verzeichnen. Das katholische All Saints College in Notting Hill hat derweil damit experimentiert, den Smartphone-freien Schultag auf volle zwölf Stunden auszudehnen, um die Smartphone-Sucht der Schüler zu brechen.