Apple entfernt Apps von russischem Facebook-Pendant

Apple hat seine Maßnahmen gegen Russland ausgeweitet und die iOS-Apps des russischen Facebook-Pendants VK blockiert. VK bezeichnet sich selbst als größtes soziales Netzwerk in Russland und der GUS. Eigenen Angaben zufolge verzeichnet das Angebot rund 100 Millionen Besucher pro Monat, die jeden Tag 15 Milliarden Nachrichten absetzen.

Einer Mitteilung von VK zufolge hat Apple die betroffenen Anwendungen aus dem Angebot des App Store entfernt und liefert auch keine Updates mehr für bereits installierte Versionen aus. Die grundsätzliche Funktionalität sei allerdings weiterhin gewährleistet, lediglich im Zusammenhang mit Benachrichtigungen und Zahlungsvorgängen könne es zu Problemen kommen.

Das Magazin The Verge konnte Apple zu einer Stellungnahme diesbezüglich bewegen. Ein Unternehmenssprecher bestätigt die Tatsache, dass die Anwendungen entfernt und das zugehörige Entwicklerkonto geschlossen wurden. Apple hat die Maßnahmen dem zufolge allerdings nicht aus eigenen Stücken ergriffen, sondern komme damit von Großbritannien verhängten Sanktionen nach. Offenbar stehen hinter VK Personen oder Firmen, die sich auf einer aktuell von der britischen Regierung veröffentlichten Sanktionsliste gegen russische Oligarchen und Einrichtungen befinden.

VK gehörte zu den Standard-Apps in Russland

Offizieller Auswahlbildschirm für russische iPhone-Apps

VK hält Platz 5 auf der Liste mit den meist besuchten Webseiten in Russland und bietet auch separate Anwendungen für Mail oder Musikstreaming an. Die Social-Media-App des Netzwerks zählte zu der exklusiven Auswahl jener Anwendungen, die standardmäßig auf allen in Russland gekauften iPhones zur Installation angeboten wurden, seit sich Apple Anfang vergangenen Jahres mit den russischen Behörden darauf geeinigt hatte, bei der Ersteinrichtung einen zusätzlichen Auswahlbildschirm anzuzeigen. Rund ein Jahr später hat Apple den Verkauf von Hardware in Russland dann als Folge des Kriegs in der Ukraine eingestellt.