IKEA Home Smart: Neuer DIRIGERA-Hub verzögert sich, neu App im Bild

In den begleitenden Handreichungen des neuen IKEA Dirigera betont der Möbelhändler bereits, dass das HomeKit-fähige Zubehör zur Steuerung die aktuellste iOS-Version benötigt. Wahrscheinlich dürfte sein, dass IKEA mit seiner Hardware bereits in den Startlöchern steht, seinerseits aber noch auf andere Branchengrößen wie Apple und Google warten muss, die für das Software-Fundament verantwortlich zeichnen.

Dies geht aus Änderungen hervor, die IKEA auf den entsprechenden Produktseiten des DIRIGERA vorgenommen hat. Während der Konzern in seiner Außenkommunikation bislang stets einen Verkaufsstart im Oktober anvisierte, wird der neue Hub nun offenbar erst im November in den Markt starten.

