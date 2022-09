Video: Apple Watch Ultra und Apples „Tiefe“-App in der Tauchkammer

Die Apple Watch Ultra kommt von Haus aus mit einer neuen Apple-App namens „Tiefe“. Apple zufolge zielt die Anwendung auf die Verwendung bei Freizeitaktivitäten unter Wasser wie Schnorcheln, Unterwasserschwimmen im Schwimmbad oder Freitauchen im flachen Wasser und kann dabei die Wassertiefe bis zu 40 Metern messen.

Die neue Apple-Uhr selbst ist ja für deutlich intensivere Tauchgänge ausgelegt und lässt sich Apple zufolge in bis zu 100 Metern Tiefe benutzen. Für solche Einsätze ist allerdings die Oceanic-App gedacht, die vom externen Anbieter Huish Outdoors in Kooperation mit Apple entwickelt wird und irgendwann in den kommenden Wochen erscheinen soll. Der Leistungsumfang der Drittanbieter-Anwendung wird dann auch deutlich über die Funktionen von Apples Tiefe-App hinausgehen und legt einen Fokus auf die Verwendung der Uhr als professionellen Tauchcomputer.

Wir wollen an dieser Stelle ein Video unterbringen, in dem die von Apple automatisch mitgelieferte Anwendung „Tiefe“ in Aktion zu sehen ist. Der Blogger DC Rainmaker hat dafür seinen alte Testvorrichtung für wasserdichte Uhren angeworfen und probiert unter anderem auch aus, wie die Apple-App reagiert, wenn man die für sie maximal vorgesehene Tiefe von 40 Metern überschreitet.