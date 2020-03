Apple Deutschland informiert zur Apple-Store-Schließung

Vor einer Woche haben wir auf die in den USA veröffentlichten Infos zur Schließung der Apple Stores hingewiesen. Mittlerweile lassen sich die Fragen und Antworten auch offiziell übersetzt auf der deutschen Apple-Webseite nachlesen. Mit einer wichtigen Ergänzung: Wer sein Apple-Gerät vor der Schließung nicht mehr abholen konnte, muss warten, bis der betreffende Apple Store wieder öffnet.

Ein konkretes Datum für die Wiedereröffnung kann Apple verständlicherweise derzeit nicht nennen, die offizielle Formulierung lautet daher nun „bis auf Weiteres geschlossen“, nachdem das Unternehmen anfangs noch auf eine Wiedereröffnung Ende März gehofft hatte.

Kunden, deren Geräte noch in einem der Apple-Ladengeschäfte festsitzt, müssen sich zudem darauf einstellen, dass sie es wohl auch nicht direkt am ersten Tag der Wiedereröffnung zurück haben können. Die Arbeit in den Apple Stores ruht vollständig, somit benötigen die Mitarbeiter nach der Wiederöffnung erstmal noch Zeit, um die liegen gebliebenen Aufträge abzuarbeiten. Falls die Reparatur also nicht zuvor schon fertig gestellt werden konnte, müssen sich betroffene Kunden zusätzlich gedulden. Apple meldet sich, sobald das Gerät zur Abholung bereit ist.