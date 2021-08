Apple Cash: Geld-Transfer auf eigenes Konto wird teurer

Apple hat Änderungen an der hierzulande noch nicht erhältlichen Apple Pay-Erweiterung „Apple Cash“ angekündigt. Apple Cash, von Apple Anfangs noch mit „Apple Pay Cash“ bezeichnet, wird seit 2018 in den Vereinigten Staaten angeboten und erlaubt Nutzern des Bezahlsystems kleinere Geldbeträge per iMessage zu versenden. Für diese Vorgänge wird die auf dem iPhone hinterlegte Apple Pay Kredit- beziehungsweise Debitkarte belastet.

