Apple Cash in Deutschland: Nutzer werden zur Einrichtung aufgefordert

Die Apple Pay-Erweiterung „Apple Cash“ (anfangs noch „Apple Pay Cash“) wird in den Vereinigten Staaten seit 2018 angeboten und gestattet Nutzern mit hinterlegter Apple Pay Kredit- beziehungsweise Debitkarte kleine Geldbeträge per iMessage zu versenden.

Seit Einführung der Funktion mit iOS 11.2 warten auch deutsche Anwender auf die Schnellübertragung von kleinen Zahlungen an Freunde und Bekannte, bislang hat Apple jedoch weder durchblicken lassen wann noch ob die Funktion auch außerhalb der Vereinigten Staaten verfügbar sein wird. Aktuell mehren sich die Nutzer-Hinweise, die von der Einblendung entsprechender iPhone-Hinweise berichten.

„Jetzt einrichten“ führt zu einem Fehler

Eine Phänomen, mit dem sowohl Beta-Tester als auch Nutzer der aktuellen iOS-Version seit dem Start der Transfer-Funktion konfrontiert werden. Hier bietet die Wallet-App immer mal wieder die Ersteinrichtung von Apple Cash mit vollständig deutsch lokalisierten Hinweisbildschirmen an. Während diese bislang vor allem dann auftauchten, wenn an den Regionen-Einstellungen des iPhones gestellt wurde, zeigen sich diese nun auch auf Geräten mit deutschen Sprach- und Länder-Einstellungen.

Unter anderem berichtet ifun.de-Leser Simon, dass ihm eine Änderung in Sachen Apple Pay aufgefallen ist. In der Wallet-App seines iPhone 6S wurde ihm Apple Cash angeboten. Nach dem Antippen der Karte wurde dann die Konfiguration gestartet. Apple Cash tauchte zudem auch in der Nachrichten-App auf. Viel anfangen lässt sich damit allerdings noch nicht: „[…] Die Anzeige ist auf deutsch allerdings nicht funktionstüchtig. Denn das Tippen auf „Jetzt einrichten“ führt direkt zu einer Fehlermeldung.“

Wie gesagt, die Hinweise tauchen hierzulande seit dem Start der Geld-Transfer-Funktion auf, die Leser-Rückmeldungen nehmen derzeit jedoch zu. Mit etwas Glück wird hier hinter den Kulissen geschraubt.

Apple selbst veröffentliche schon im Oktober 2018 das deutsche Hilfe-Dokument „Mit Apple Pay Geld senden, empfangen und anfordern“, nahm dieses jedoch kurze Zeit später wieder vom Netz.