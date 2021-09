Apple bringt US-Impfnachweise in die iPhone-Wallet

Apple will eine offizielle Möglichkeit anbieten, auch Impfnachweise in der iPhone-Wallet zu speichern. Die Erweiterung könnte schon mit iOS 15.1 kommen, bislang werden allerdings nur spezielle und wenig verbreitete US-Zertifikate unterstützt.

SMART Health Card

Apple macht in einer Nachricht für Entwickler auf die Möglichkeit aufmerksam, dass sich mit iOS 15 auch Karten mit überprüfbaren Gesundheitsdaten in der Wallet ablegen lassen. Die Informationen müssen zunächst in die Health-App eingelesen werden und können von dort dann in die iPhone-Wallet übernommen werden.

Lediglich amerikanische „SMART Health Cards“ kompatibel

Der Haken für deutsche iPhone-Nutzer ist allerdings, dass hier erstmal nur die Übernahme von Daten aus sogenannten „SMART Health Cards“ möglich ist – ein Format, das in den USA verwendet und bislang nur von einer geringen Zahl an Einrichtungen und Apotheken in wenigen US-Bundesstaaten unterstützt wird. Bei den „SMART Health Cards“ handelt es sich um auf Papier- oder in digitaler Form vorliegende medizinische Informationen, beispielsweise Testergebnisse oder eben Impfungen. Es scheint eher unwahrscheinlich, dass die Kompatibilität der Health-App und damit verbunden der iPhone-Wallet diesbezüglich auf andere Dokumente wie etwa die in Deutschland ausgegebenen QR-Codes erweitert wird.

Apple-Funktion Impfnachweis in der iPhone-Wallet

Dem Apple-Blog MacRumors zufolge steht die Neuerung auch nicht wie von Apple geschrieben direkt mit iOS 15 zur Verfügung, sondern findet sich parallel zu der gestrigen Ankündigung Apples nun erstmals in der ersten Beta-Version von iOS 15.1.

Verantwortliche in Deutschland lehnen Wallet-Integration ab

Die Übernahme von Impfnachweisen in die iPhone-Wallet ist in Deutschland seit geraumer Zeit Thema. Es besteht zwar die Möglichkeit, den digitalen COVID-19-Impfnachweis mithilfe von Drittanbieter-Apps wie Pass4Wallet entsprechend einzulesen, von offizieller Seite gab es jedoch zuletzt nur Absagen. Die beiden aus öffentlichen Mitteln finanzierten Anwendungen Corona-Warn-App und CovPass haben die Integration dieser Funktion abgelehnt.